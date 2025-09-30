Alerta: La Seguretat Social es prepara per permetre la jubilació parcial per a aquests treballadors
La mesura permetria als empleats públics majors de 60 anys retirar-se de manera progressiva, combinant feina a temps parcial i pensió
Després de més d’un any de reclamacions, els funcionaris podrien aviat accedir a la jubilació parcial, una fórmula que fins ara estava limitada al sector privat. La Seguretat Social està estudiant la creació d’una norma transitària per estendre aquesta modalitat a totes les administracions públiques, segons ha avançat la UGT.
La jubilació parcial està destinada a treballadors majors de 60 anys i consisteix a compatibilitzar un contracte de treball a temps parcial amb el cobrament d’una pensió. En alguns casos, es vincula també a un contracte de relleu amb una persona en situació d’atur.
Navarra, el primer precedent
El canvi arriba després que la Diputació de Navarra aprovés aquesta fórmula per als seus empleats. El moviment ha reactivat el debat i obre la porta que altres comunitats i la pròpia Seguretat Social segueixin el mateix camí.
Una demanda sindical
Des de la UGT s’apunta que existeix un gran volum de personal públic entre 60 i 64 anys, a les portes de la jubilació ordinària, que el 2025 se situa en els 65 anys amb 38 anys i tres mesos cotitzats. El sindicat considera que cal “avançar en drets” i que aquesta mesura és clau per actualitzar les condicions laborals dels funcionaris.
Altres opcions de jubilació
A més de l’ordinària i la parcial, el sistema espanyol contempla altres vies com la jubilació activa, la diferida o la reversible, implantada recentment per alleugerir la pressió sobre el sistema de pensions. En tots els casos, és imprescindible acreditar un mínim de 15 anys cotitzats, dos dels quals dins dels 15 anys previs a la sol·licitud.
En cas contrari, la persona només podria optar a la pissió no contributiva de jubilació, que aquest 2025 se situa en 7.250,60 € anuals en 12 pagues, gestionada directament per l’Imserso.
