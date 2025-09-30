Els "provadors de videojocs" existeixen: quant cobren i quines en són les funcions?
El que molts nens somiaven s’ha convertit en professió real
Molts gamers ho han pensat alguna vegada: seria genial cobrar per jugar a videojocs. Doncs bé, aquesta feina existeix i es coneix com a beta tester o simplement tester de videojocs. Ara bé, les seves funcions van molt més enllà de passar-s’ho bé davant de la pantalla.
Funcions principals
Els testers tenen un paper essencial dins la indústria:
- Detectar errors i bugs en el joc.
- Revisar possibles problemes de doblatge o traducció.
- Localitzar fallades de disseny o rendiment.
- Redactar informes detallats per als equips de desenvolupament.
Es tracta d’una feina que requereix paciència, capacitat d’anàlisi i treball en equip.
Sous
El salari mitjà d’un tester de videojocs a l'estat espanyol el 2025 es mou entre els 18.000 i els 25.000 € bruts anuals. Tot i això, en estudis grans o posicions més especialitzades, pot enfilar-se fins als 40.000 €.
Els sous més alts es donen en ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla o Màlaga, on hi ha més presència d’estudis de videojocs i multinacionals.
Comparativa internacional
A països com Estats Units, Canadà, Regne Unit o Alemanya els testers poden arribar a cobrar entre 60.000 i 120.000 € anuals, sobretot en rols molt tècnics o especialitzats dins del Quality Assurance (QA).
Formació i requisits
Encara que no existeix una formació oficial per convertir-se en beta tester, és recomanable tenir coneixements d’informàtica, programació i desenvolupament. A més, el domini de l’anglès i bones habilitats per redactar informes són fonamentals.
Així, allò que semblava un somni infantil s’ha convertit en una professió amb futur i demanda creixent dins de la indústria del videojoc.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres