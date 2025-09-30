T'interessa: Si em poso malalt durant les vacances, puc recuperar els dies?
La legislació reconeix el dret dels empleats a gaudir dels dies de descans afectats per una baixa mèdica, sempre que es compleixin uns requisits
Posar-se malalt en ple període vacacional ja no implica perdre els dies de descans. La normativa espanyola, arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, garanteix que els treballadors puguin recuperar les vacances interrompudes per una baixa mèdica.
Segons l’article 38.3 de l’Estatut dels Treballadors, reformat per la Llei 3/2012:
“En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal, el treballador tindrà dret a gaudir-les en una altra data, un cop finalitzi la seva baixa i sempre dins dels 18 mesos posteriors al final de l’any en què s’hagin originat”.
Requisits per recuperar els dies de vacances
- Comptar amb una baixa mèdica emesa pel sistema públic de salut.
- Que la baixa s’hagi produït durant el període vacacional ja aprovat i comunicat.
- Informar l’empresa al més aviat possible i aportar la documentació que acrediti la coincidència.
- Gaudir de les vacances pendents abans que passin 18 mesos des del final de l’any natural en què es van generar.
Si la baixa arriba abans de les vacances
Quan la malaltia o lesió apareix abans de l’inici del període vacacional, l’empresa té l’obligació de ajornar i reprogramar les vacances fins que el treballador es recuperi.
A més, la llei estableix que el calendari de vacances es fixarà a cada empresa, i que els empleats han de conèixer les seves dates amb almenys dos mesos d’antelació.
