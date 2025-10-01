Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Expert en herències, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, aquesta és la millor solució”

L'extinció del condomini és la via legal per resoldre conflictes en herències d’habitatges

David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, aquesta és la millor solució”

David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, aquesta és la millor solució” / @ DC Studio

Bruna Segura

Girona

Quan moren els pares i els fills hereten un habitatge, és habitual que sorgeixin desacords sobre què fer amb la casa familiar. Un dels casos més freqüents és que un germà vulgui vendre i l’altre prefereixi quedar-se el pis.

Segons expliquen especialistes en dret d’herències, cap hereu està obligat a mantenir-se en la coproprietat. Això vol dir que l’immoble no pot quedar bloquejat indefinidament per falta d’acord.

La solució és la figura jurídica de l’extinció del condomini. Aquesta permet que un dels germans es quedi el 100% de la propietat i compensi l’altre amb diners pel valor de la seva part. No es tracta d’una compravenda tradicional, sinó d’un mecanisme previst pel Codi Civil, molt més avantatjós fiscalment.

En una compravenda normal s’hauria de pagar un impost que pot arribar fins al 10%, mentre que en l’extinció del condomini només es tributa per Actes Jurídics Documentats (AJD), amb un tipus molt més reduït (entre el 0,5% i l’1,5%).

Pel que fa a la plusvàlua municipal, en general no s’ha de liquidar en aquests casos, excepte si hi ha un excedent d’adjudicació —és a dir, si un germà rep més del que li correspon.

D’aquesta manera, l’extinció del condomini es considera la via més justa i eficient: qui vol conservar l’habitatge ho fa, i qui vol vendre rep la seva compensació econòmica. A més, es garanteix seguretat jurídica i estabilitat familiar, evitant litigis futurs i la necessitat de posar la casa al mercat en contra de la voluntat d’algun dels hereus.

