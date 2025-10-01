Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
Els ciberdelinqüents suplanten cadenes comercials i roben dades personals i bancàries a través de correus electrònics falsos
Els Mossos d’Esquadra han advertit d’una estafa cada cop més freqüent coneguda com el “timo del supermercat”. Els delinqüents suplanten la identitat de cadenes comercials conegudes i envien un correu electrònic a les víctimes, assegurant que han guanyat un premi o sorteig especial.
El missatge inclou un enllaç fraudulent on, suposadament, cal confirmar la participació per reclamar el regal. En realitat, en clicar-lo, s’instal·la un programari maliciós que permet als estafadors accedir a dades personals i bancàries. Amb aquesta informació poden arribar a buidar els comptes corrents en qüestió d’hores.
Els Mossos remarquen que aquests correus estan molt ben dissenyats i imiten perfectament els logotips i imatges oficials. Tot i això, hi ha pistes que poden fer sospitar, com errors ortogràfics, adreces de correu que no coincideixen amb les oficials o enllaços que porten a pàgines externes.
El consell bàsic és desconfiar de qualsevol premi o sorteig si l’usuari no s’hi ha inscrit prèviament. En cas de caure en l’estafa, cal denunciar immediatament, avisar el banc per bloquejar les targetes i canviar les contrasenyes de tots els comptes.
Les autoritats insisteixen que la prevenció és la millor defensa: estar alerta i no clicar en enllaços sospitosos és clau per evitar ser víctima d’aquest tipus de ciberdelictes.
