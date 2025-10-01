Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari

Els ciberdelinqüents suplanten cadenes comercials i roben dades personals i bancàries a través de correus electrònics falsos

Una agent dels Mossos d'Esquadra / DdG

Bruna Segura

Girona

Els Mossos d’Esquadra han advertit d’una estafa cada cop més freqüent coneguda com el “timo del supermercat”. Els delinqüents suplanten la identitat de cadenes comercials conegudes i envien un correu electrònic a les víctimes, assegurant que han guanyat un premi o sorteig especial.

El missatge inclou un enllaç fraudulent on, suposadament, cal confirmar la participació per reclamar el regal. En realitat, en clicar-lo, s’instal·la un programari maliciós que permet als estafadors accedir a dades personals i bancàries. Amb aquesta informació poden arribar a buidar els comptes corrents en qüestió d’hores.

Els Mossos remarquen que aquests correus estan molt ben dissenyats i imiten perfectament els logotips i imatges oficials. Tot i això, hi ha pistes que poden fer sospitar, com errors ortogràfics, adreces de correu que no coincideixen amb les oficials o enllaços que porten a pàgines externes.

El consell bàsic és desconfiar de qualsevol premi o sorteig si l’usuari no s’hi ha inscrit prèviament. En cas de caure en l’estafa, cal denunciar immediatament, avisar el banc per bloquejar les targetes i canviar les contrasenyes de tots els comptes.

Les autoritats insisteixen que la prevenció és la millor defensa: estar alerta i no clicar en enllaços sospitosos és clau per evitar ser víctima d’aquest tipus de ciberdelictes.

