Revisa la teva xavalla: aquesta moneda de 20 cèntims valdria milers d'euros

Un exemplar de 1999 amb error de fàbrica s’ha arribat a subhastar per preus desorbitats

Bruna Segura

Girona

Algunes monedes que encara es poden trobar a casa poden tenir un valor inesperat en el mercat col·leccionista. És el cas de la moneda de 20 cèntims de Cervantes, encunyada l’any 1999, que s’ha arribat a vendre per fins a 1.500 euros en subhastes.

El motiu principal d’aquest preu tan elevat no és la seva antiguitat, sinó la presència d’errors de fàbrica. Un dels més buscats és l’excés de metall en alguna de les dues cares, fet que converteix l’exemplar en una peça única i molt desitjada pels col·leccionistes.

Per això, es recomana revisar la calderilla que puguis tenir guardada a casa. Si et trobes amb una moneda de 20 cèntims de 1999 amb aquest tipus de defecte, podria significar milers d’euros a la butxaca sense haver-ho previst.

Revisa la teva xavalla: aquesta moneda de 20 cèntims valdria milers d'euros

