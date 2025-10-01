El SEPE adverteix: Aquest truc comú per cobrar l'atur és un frau i et pot sortir molt car
Les sancions poden arribar a milers d’euros, la devolució de totes les prestacions cobrades i, fins i tot, responsabilitat penal
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) recorda que només es pot cobrar l’atur si la pèrdua de feina és involuntària. Això significa que qualsevol acord entre empresa i treballador per simular un acomiadament és considerat frau de llei i comporta conseqüències greus.
Segons la normativa, simular un acomiadament per accedir a l’atur constitueix una infracció molt greu. Les sancions inclouen:
- Multes que poden anar des dels 7.501 euros fins a diversos milions, segons la gravetat i el nombre de treballadors implicats.
- Devolució de totes les prestacions cobrades indegudament.
- Pèrdua de beneficis fiscals i incentius per a l’empresa durant fins a sis anys.
- Possibilitat de responsabilitat penal per frau a la Seguretat Social.
Aquestes pràctiques fraudulentes són especialment habituals en sectors com la restauració, la construcció o les campanyes agrícoles, on es fan servir contractes temporals ficticis o períodes de prova simulats per generar una falsa situació legal de desocupació. També es donen en empreses familiars, amb contractacions inexistents per donar accés a l’atur a familiars que no han arribat a treballar realment.
Tot i això, el Estatut dels Treballadors contempla excepcions en què una dimissió pot donar dret a prestació, com ara:
- Impagament o retards reiterats del salari,
- trasllat injustificat de centre de treball,
- modificacions substancials de les condicions laborals,
- assetjament laboral o
- situacions de violència de gènere.
El SEPE insisteix que la clau és clara: només es pot cobrar l’atur si l’acomiadament és real i involuntari. Pactar una baixa fraudulenta no només deixa el treballador sense dret a prestació, sinó que pot comportar conseqüències econòmiques i legals molt greus.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant