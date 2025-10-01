Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El SEPE adverteix: Aquest truc comú per cobrar l'atur és un frau i et pot sortir molt car

Les sancions poden arribar a milers d’euros, la devolució de totes les prestacions cobrades i, fins i tot, responsabilitat penal

Tràmits al SEPE

Tràmits al SEPE / freepik

Bruna Segura

Girona

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) recorda que només es pot cobrar l’atur si la pèrdua de feina és involuntària. Això significa que qualsevol acord entre empresa i treballador per simular un acomiadament és considerat frau de llei i comporta conseqüències greus.

Segons la normativa, simular un acomiadament per accedir a l’atur constitueix una infracció molt greu. Les sancions inclouen:

  • Multes que poden anar des dels 7.501 euros fins a diversos milions, segons la gravetat i el nombre de treballadors implicats.
  • Devolució de totes les prestacions cobrades indegudament.
  • Pèrdua de beneficis fiscals i incentius per a l’empresa durant fins a sis anys.
  • Possibilitat de responsabilitat penal per frau a la Seguretat Social.

Aquestes pràctiques fraudulentes són especialment habituals en sectors com la restauració, la construcció o les campanyes agrícoles, on es fan servir contractes temporals ficticis o períodes de prova simulats per generar una falsa situació legal de desocupació. També es donen en empreses familiars, amb contractacions inexistents per donar accés a l’atur a familiars que no han arribat a treballar realment.

Tot i això, el Estatut dels Treballadors contempla excepcions en què una dimissió pot donar dret a prestació, com ara:

  • Impagament o retards reiterats del salari,
  • trasllat injustificat de centre de treball,
  • modificacions substancials de les condicions laborals,
  • assetjament laboral o
  • situacions de violència de gènere.

El SEPE insisteix que la clau és clara: només es pot cobrar l’atur si l’acomiadament és real i involuntari. Pactar una baixa fraudulenta no només deixa el treballador sense dret a prestació, sinó que pot comportar conseqüències econòmiques i legals molt greus.

