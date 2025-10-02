Les millors infusions per dormir bé
Descansa, relaxa't i lleva't amb bon humor
Eva Remolina - AMIC
Dormir és essencial per recuperar energia, mantenir la salut i afavorir el benestar emocional. Tot i això, moltes persones pateixen dificultats per agafar el son o per mantenir un descans profund i reparador. A banda de seguir uns hàbits saludables abans d’anar a dormir —com evitar pantalles, sopar lleuger o mantenir una rutina—, les infusions naturals poden ser un gran aliat.
A continuació, presentem les infusions més recomanades per millorar la qualitat del son:
1. Camamilla
La camamilla és una de les infusions més populars i tradicionals. Té propietats calmants i digestives, cosa que la fa ideal per relaxar cos i ment abans d’anar al llit. A més, ajuda a reduir la tensió nerviosa i afavoreix un descans més profund.
2. Til·la
La til·la és un clàssic quan es tracta de combatre l’estrès i l’ansietat. El seu efecte sedant suau contribueix a reduir l’excitació nerviosa i facilita la conciliació del son. És especialment recomanable en moments de nervis acumulats o preocupacions.
3. Valeriana
La valeriana és una de les plantes amb més evidència científica en el camp del descans. Actua com un relaxant natural, redueix l’insomni lleu i ajuda a disminuir els despertares nocturns. Tot i això, té un gust intens que a vegades es combina amb altres herbes per fer-la més agradable.
4. Passiflora
També coneguda com a flor de la passió, la passiflora és útil per reduir l’ansietat i afavorir un son tranquil. El seu efecte sedant és més suau que el de la valeriana, però molt ben tolerat.
5. Melissa (toronjil)
La melissa destaca per les seves propietats relaxants i per la seva acció sobre el sistema digestiu. És ideal quan la dificultat per dormir està relacionada amb nervis o digestions pesades.
6. Lavanda
Amb el seu aroma inconfusible, la lavanda és coneguda per les seves propietats relaxants. Preparar una infusió de lavanda pot ajudar a reduir l’estrès i induir un estat de calma abans de dormir.
Consells d’ús
- Pren la infusió uns 20-30 minuts abans d’anar a dormir.
- Evita endolcir-les amb sucre; si cal, utilitza una mica de mel.
- No abusis de les dosis: la clau és la constància, no la quantitat.
- Si prens medicació o pateixes algun problema de salut, consulta amb un professional abans de consumir infusions de manera regular.
