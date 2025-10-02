Els millors trucs per desfer-te de la plaga de formigues de la teva llar
Remeis casolans, però efectius
C. Sona
Els canvis constants de temperatura fa que tant nosaltres com el medi i els seus éssers vius vagin ben perduts. Insectes que solien aparèixer a l'estiu passen a fer-ho durant quasi tot l'any i així anem tots, adaptant-nos als canvis.
En el cas de les formigues apareixen del no-res i solen ser molt difícils de controlar. Aquestes es converteixen en plagues i s'han de controlar.
De forma general, podem donar-te algunes recomanacions que pots utilitzar per intentar acabar amb aquestes molestes bestioles. El primer que has de fer per acabar amb les formigues a casa teva és identificar la font de la infestació. Poden estar entrant per una esquerda a la paret, per la finestra, per la porta o per alguna altra obertura. Quan hagis identificat la font, pots prendre mesures per segellar-la.
Les formigues són atretes per les restes de menjar i les molles que queden a terra, per la qual cosa és important que netegis casa teva regularment. Presta especial atenció a la cuina i a la zona de menjador, i assegura't que no quedi cap menjar exposat.
Un cop neta pots fer servir alguns repel·lents naturals que et poden ajudar a mantenir les formigues allunyades de casa teva. Per exemple, pots escampar fulles de menta, canyella en pols, pebre negre o vinagre al voltant de les àrees on has vist formigues. També pots col·locar closques de cítrics a les zones problemàtiques.
Si els mètodes anteriors no funcionen, pots fer servir insecticides per acabar amb les formigues a casa. Hi ha molts tipus d'insecticides al mercat, i has d'assegurar-te de triar un que sigui segur per utilitzar en interiors. Llegeix les instruccions amb cura i segueix les precaucions de seguretat.
Finalment, si la infestació és greu i els mètodes anteriors no han funcionat, és possible que necessitis contractar un professional perquè t'ajudi a resoldre el problema. Un exterminador pot fer servir mètodes més avançats per acabar amb les formigues i prevenir futures infestacions.
La barreja “màgica” per acabar amb les formigues
Al canal de Tiktok de @rakidag, que compta amb més de 33.000 seguidors, hem trobat una barreja que, segons ens comenta, és molt útil perquè les formigues no apareguin per casa. Es tracta de posar aquest producte a les zones on solen aparèixer aquests petits visitants, el deixa actuar i el retira o bé amb un motxo o amb una baieta.
Segons ens explica Raquel, això el que fa és eliminar el rastre que van deixant, es desorienten i se'n van.
Què porta la barreja? Doncs has de posar la mateixa quantitat d'aigua que de vinagre de neteja i un trosset de canyella en branca en un polvoritzador. Es deixa reposar un parell de dies i ja la tens a punt.
