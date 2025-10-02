Ets pensionista? Aquesta és la bona notícia que has de conèixer segons l'IPC
L’increment suposaria uns 39 euros més al mes de mitjana per a les persones jubilades, a l’espera de la confirmació oficial al novembre
Les darreres estimacions de l’Índex de Preus al Consum (IPC) apunten a un augment del 2,6% en les pensions el 2026, fet que beneficiaria milers de jubilats i jubilades a Catalunya i a les comarques gironines.
En termes pràctics, això es traduiria en uns 39 euros mensuals més per a una pensió mitjana, tot i que encara es tracta de previsions provisionals. La confirmació definitiva arribarà al novembre de 2025, quan es tanquin les dades oficials d’inflació.
Els experts remarquen que, a l’hora de calcular el valor real de l’increment, també caldrà tenir en compte l’estat de la inflació en acabar aquest any. Tot i això, totes les previsions coincideixen en una pujada de les pensions mitjanes i màximes.
Pel que fa a les pensions mínimes, el govern té previst un pla específic fins al 2027 per garantir que arribin a un nivell que asseguri la suficiència econòmica de tots els jubilats.
En resum, si es confirma la previsió, el 2026 portarà una nova millora en el poder adquisitiu de les persones grans, un col·lectiu especialment sensible a l’evolució dels preus.
