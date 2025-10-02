Reforma del registre horari: Què és, com s'aplicarà, a qui afectarà i quan entrarà en vigor
La mesura, aprovada pel Govern via Reial decret, busca controlar millor les hores extres i garantir el dret a la desconnexió digital; entrarà en vigor d’aquí a uns mesos
El Ministeri de Treball ha aprovat una nova regulació del registre horari, que es desplegarà de manera urgent amb un sistema digital accessible per a treballadors, sindicats i Inspecció de Treball. La mesura arriba després del rebuig del Congrés a la setmana laboral de 37,5 hores, però vol preservar alguns dels punts que plantejava aquella reforma, com el control de la jornada i la desconnexió digital.
El nou model diferencia clarament entre hores ordinàries, extraordinàries, temps de disponibilitat i treball efectiu, amb l’objectiu de combatre la pràctica habitual de no remunerar les hores extres. A més, cada registre haurà d’incloure una verificació d’identitat per garantir la seva fiabilitat.
La norma afectarà totes les empreses i categories professionals, inclosos els càrrecs directius. Els únics exclosos seran els autònoms sense empleats, tot i que sí que serà obligatori en el cas d’autònoms amb treballadors al seu càrrec.
Tot i que el text encara no és definitiu, es preveu que la nova normativa entri en vigor d’aquí a cinc mesos com a mínim, un cop sigui validada pel Consell de Ministres i publicada al BOE.
Amb aquest pas, el Govern respon a una de les principals demandes dels sindicats, que reclamaven un sistema de registre més estricte per protegir els drets laborals i facilitar la detecció d’incompliments empresarials.
