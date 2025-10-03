Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
La versió catalana és molt popular, però la seva traducció al castellà ha quedat pràcticament en desús
L’elecció del nom dels fills és sovint una qüestió de tendències. Si abans predominaven els José, Manuel o Juan, ara a Catalunya cada vegada guanyen més força noms propis de la tradició catalana o adaptacions d’altres més clàssics.
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nom masculí més freqüent continua sent Antonio, amb més de 85.000 persones que el porten. Però també hi ha espai per opcions originals com Guim, Otger o fins i tot noms inspirats en la cultura popular, com els 410 Arya i les 53 Daenerys registrades, o les 20 persones que es diuen Neymar.
El cas d’Arnau
Un dels noms que més s’han consolidat en els últims anys és Arnau, amb 18.985 catalans que el duen. La seva popularitat contrasta amb la versió castellana del mateix nom: Arnaldo, que pràcticament ha desaparegut dels registres.
De fet, només 751 persones a tot l’Estat espanyol es diuen Arnaldo, la majoria a les Illes Canàries, les Balears i la província d’Ourense. L’edat mitjana d’aquestes persones és de 53,8 anys, la qual cosa reflecteix clarament que es tracta d’un nom en retrocés.
Tradició i identitat
Mentre que a Catalunya noms com Jordi i Arnau segueixen fortament vinculats a la identitat cultural i a festes com la de Sant Jordi, a la resta d’Espanya les seves versions en castellà han anat caient en desús, deixant la versió catalana com a opció més viva i en auge.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor