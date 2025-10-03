Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya

La versió catalana és molt popular, però la seva traducció al castellà ha quedat pràcticament en desús

Un pare subjectant el seu nadó.

Un pare subjectant el seu nadó. / Aina Pons

Bruna Segura

Girona

L’elecció del nom dels fills és sovint una qüestió de tendències. Si abans predominaven els José, Manuel o Juan, ara a Catalunya cada vegada guanyen més força noms propis de la tradició catalana o adaptacions d’altres més clàssics.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nom masculí més freqüent continua sent Antonio, amb més de 85.000 persones que el porten. Però també hi ha espai per opcions originals com Guim, Otger o fins i tot noms inspirats en la cultura popular, com els 410 Arya i les 53 Daenerys registrades, o les 20 persones que es diuen Neymar.

El cas d’Arnau

Un dels noms que més s’han consolidat en els últims anys és Arnau, amb 18.985 catalans que el duen. La seva popularitat contrasta amb la versió castellana del mateix nom: Arnaldo, que pràcticament ha desaparegut dels registres.

De fet, només 751 persones a tot l’Estat espanyol es diuen Arnaldo, la majoria a les Illes Canàries, les Balears i la província d’Ourense. L’edat mitjana d’aquestes persones és de 53,8 anys, la qual cosa reflecteix clarament que es tracta d’un nom en retrocés.

Tradició i identitat

Mentre que a Catalunya noms com Jordi i Arnau segueixen fortament vinculats a la identitat cultural i a festes com la de Sant Jordi, a la resta d’Espanya les seves versions en castellà han anat caient en desús, deixant la versió catalana com a opció més viva i en auge.

