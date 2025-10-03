Noms
Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
En només un any la denominació ha escalat 24 posicions en el rànquing
Patricia López Avilés | Vega S. Sánchez
Ser mares o pares és, per a moltes persones, una de les experiències més desitjades de la seva vida. Més enllà de la idea tradicional de formar una família, la paternitat i la maternitat s’entenen avui també com un projecte personal, compartit o individual, que desperta il·lusió i esperança. L’arribada d’un fill o d’una filla suposa un canvi radical en les rutines, però també un motiu de felicitat i un impuls per construir nous vincles.
Noms en desús
Durant aquests nou mesos d’espera, fins i tot triar el nom pot convertir-se en un autèntic debat entre aquells que prefereixen alguna cosa clàssica i aquells que aposten per l’originalitat.
També hi entren en joc els gustos familiars, les referències culturals o, fins i tot, la sonoritat de cada opció, fet que dona lloc a converses interminables en què, de vegades, costa arribar a un acord.
I és que aquest llarg procés també segueix les tendències actuals: cap als anys cinquanta, els noms més populars a Catalunya eren Antoni, Josep o Jordi, noms que ara gairebé no es posen als nadons.
A les nenes, en canvi, se’ls acostumava a posar noms de verges com a inspiració, entre ells Montserrat, Teresa o Maria, un nom present als registres de cada dècada.
L’estrella més brillant
Actualment, han aparegut altres noms que guanyen terreny a Catalunya i es posicionen en el rànquing dels més utilitzats. Un d’ells és el nom de Vega, que s’ha convertit en una de les opcions més comunes per a nom de nena en els darrers anys.
Etimològicament, Vega prové de vaica, una paraula preromana que significa plana o terreny fèrtil. I el diccionari de la RAE la defineix com un “terreny baix, pla i fèrtil, regat generalment per un riu o un canal”.
La festivitat de la Verge de la Vega se celebra el 8 de setembre, dia que l’Església catòlica ha fixat com el del naixement de la Verge Maria.
Verges trobades
Aquell dia es coneix també com el dia de les Verges trobades, és a dir, imatges de verges descobertes “per casualitat per un animal o per un pastor. El fet de ser trobades pressuposa que s’havien perdut o havien estat amagades. Això es va donar molt a l’edat mitjana a Espanya per protegir-les de la dominació musulmana, també durant les guerres napoleòniques i, en menor mesura, durant la Guerra Civil”, segons detalla al seu web el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En aquest cas, es creu que la talla de la Verge de la Vega es va trobar prop d’un riu i, en el cas de la ciutat de Salamanca, on és la patrona, del riu Tormes que envolta la ciutat.
La Verge de la Vega és, a més de Salamanca, patrona de Villoria (també a Salamanca), Haro (La Rioja) i Alcalá de la Selva (Terol).
L’estrella més important després del sol
Vega és també el nom de l’estrella més brillant de la constel·lació de Lyra, situada a 25 anys llum del sistema solar i una de les tres que formen l’anomenat triangle d’estiu.
A més, es coneix com l’estrella més important del cel després del sol, de manera que, en triar-la per a una filla, s’associa amb la idea d’una nena destinada a brillar amb llum pròpia.
Així mateix, a Catalunya existeix l’expressió “fer una vega”, que fa referència a anar al camp per divertir-se o gaudir d’un àpat a l’aire lliure.
Popularitat a l’alça
La popularitat del nom a Catalunya ha anat creixent al llarg dels anys: el 2023, el nom es va posar a 118 nounades i el 2024, segons dades de l’Idescat, 180 nenes van ser anomenades així, cosa que suposa una freqüència de 3,35 per cada mil naixements.
Per tant, en només un any, la denominació ha guanyat 62 registres i ha escalat de la posició 69 a la 45 dels noms de nena més posats a Catalunya, de manera que és molt probable que enguany continuï pujant.
