Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals

La mitjana de les pensions se situa en 1.507 euros, però hi ha grans diferències segons el règim laboral

Bruna Segura

Girona

A l’agost del 2025, la pensió mitjana de jubilació a l'Estat espanyol va ser de 1.507,5 euros mensuals, un 4,4% més que l’any anterior. La mitjana del conjunt del sistema es va situar en 1.314 euros al mes, amb una nòmina total de 13.638 milions d’euros, un 6% més que el 2024.

Per al 2026 es preveu una nova pujada del 2,5%, que implicaria un cost addicional de 6.500 milions d’euros per a la Seguretat Social.

Qui cobra més?

Les diferències entre sectors són notables:

  • Règim General: 1.665 € mensuals.
  • Autònoms (RETA): poc més de 1.000 €.
  • Règim del Mar: més de 1.660 €.
  • Mineria del Carbó: 2.905,43 €, la mitjana més alta del sistema.

Aquest últim sector gaudeix d’unes cotitzacions especials i de condicions que permeten jubilar-se abans sense penalitzacions, atès que es tracta d’un treball especialment dur i perillós.

Pel que fa a les pensions de viduïtat, la mitjana és de 935 euros, tot i que al Règim General supera els 990 €.

Més jubilacions i incentius

Durant la primera meitat del 2025 s’han registrat més de 183.000 noves jubilacions, de les quals un 11% són demorades, gairebé el triple que el 2019. Cada vegada més persones opten per retardar la jubilació gràcies als incentius econòmics.

En total, la Seguretat Social paga més de 10,3 milions de pensions contributives, de les quals tres quartes parts corresponen a jubilacions. També s’hi inclou el complement per reduir la bretxa de gènere, que perceben sobretot dones, amb una mitjana de 75 € addicionals al mes.

