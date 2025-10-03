Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nom de nena que es dispara a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà

Vega s’ha convertit en un dels noms més posats a les nenes catalanes, amb un creixement del 50% en només un any i un simbolisme que uneix natura, religió i astronomia

El nom de nena que es dispara a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà.

El nom de nena que es dispara a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà. / Freepik

Bruna Segura

Girona

Escollir el nom d’un fill és un dels debats més intensos dins de moltes famílies. Hi ha qui prefereix un nom clàssic i qui aposta per l’originalitat, però en tots els casos la decisió sol estar marcada per modes i tendències.

A Catalunya, en les últimes dècades, han anat caient en desús noms que abans eren majoritaris, com Antonio, José o Jorge en els nens, i Montserrat, Teresa o Maria en les nenes. Ara bé, darrerament hi ha un nom femení que ha pujat amb força en el rànquing: Vega.

Segons dades de l’Idescat, el 2023 es van registrar 118 nenes amb aquest nom, mentre que el 2024 la xifra va pujar a 180. Això significa una freqüència de 3,35 per cada mil naixements i un salt del lloc 69 al 45 en només un any.

Un nom amb molts significats

  • En castellà, el terme ‘vega’ prové de la paraula preromana vaica i fa referència a una terra baixa, plana i fèrtil, sovint regada per un riu.
  • A nivell religiós, la Verge de la Vega és patrona de ciutats com Salamanca i Haro, i la seva festivitat se celebra el 8 de setembre, coincidint amb el naixement de la Verge Maria.
  • En astronomia, Vega és la segona estrella més important del cel després del sol, la més brillant de la constel·lació de Lyra i una de les tres que formen el conegut triangle d’estiu.
  • En català, a més, existeix l’expressió popular fer una vega, que significa anar al camp a passar el dia, menjar o divertir-se.

Un nom que brilla

El simbolisme de Vega uneix natura, espiritualitat i cel, fet que ha contribuït a la seva popularitat creixent. Moltes famílies el trien avui per la seva sonoritat curta i moderna, però també pel missatge implícit: el d’una nena destinada a brillar amb llum pròpia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents