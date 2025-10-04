El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
La situació de John Wyllie s’ha fet viral arreu del món
Ramón Baylos
Si bé és cert que el món de la loteria ens deixa en ocasions amb casos força insòlits, aquell del qual parlarem aquí ho és per una sèrie de causes bastant inusuals.
Sobretot, perquè ningú en el seu seny podria pensar que algú que ha guanyat un sorteig que li atorgava un sou setmanal acabaria completament arruïnat.
Doncs bé, això mateix és el que li ha passat a John Wyllie, un ciutadà de Califòrnia que l’any 2012 va guanyar un sorteig de Publishers Clearing House que li atorgava un sou setmanal de 4.600 dòlars de per vida.
Tanmateix, la situació no va acabar sent tan bona com semblava: l’any 2024, l’empresa responsable del sorteig va entrar en fallida i va ser adquirida per una altra anomenada ABR Interactive.
Això ha provocat que els pagaments setmanals de John Wyllie es tallessin en sec i, quan va anar a reclamar, ABR Interactive va declarar que només serien vàlids els sorteigs posteriors a la compra, de manera que havia d’adreçar la seva sol·licitud a la massa de la fallida de Publishers Clearing House.
Evidentment, la situació per a John Wyllie no és gens favorable: en guanyar el sorteig es va jubilar prematurament i ara no és capaç de trobar una feina fixa a causa de la seva edat.
I és que John Wyllie no preveu que la situació canviï a curt termini, per la qual cosa està denunciant el seu cas de fallida a tots els mitjans per exercir pressió sobre una empresa que encara li deu diners a dia d’avui.
Ara bé, el cert és que 240.000 dòlars anuals durant 12 anys haurien donat per estalviar força i fins i tot invertir aquests diners en altres negocis, per la qual cosa hi ha qui assegura que la situació de fallida de Wyllie es deu a una falta de previsió. Què en penseu vosaltres? Us animo a deixar la vostra opinió a la secció de comentaris.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines