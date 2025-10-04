Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: "Vaig començar a treballar amb 14"
A Espanya, l’edat de jubilació se situa als 65 anys per a aquells que han cotitzat un mínim de 38 anys i tres mesos
Javier Fidalgo
A Europa, països com Dinamarca han aprovat una reforma on l’edat de jubilació augmenta de manera progressiva. L’esperança de vida creix i, per tant, la despesa de pensions s’allarga durant més anys. No obstant això, molts experts qüestionen fins a quina edat es disposa de bona salut per continuar treballant.
En aquest context, alguns economistes alerten que Espanya podria elevar l’edat de jubilació fins als 70 anys, seguint el model danès. Gonzalo Bernardos, professor de la Universitat de Barcelona, va assegurar que "Dinamarca ja ha començat a canviar la legislació i per al 2040 serà als 70 anys. Espanya, no en dubtin, seguirà el mateix camí".
En aquests moments, l’edat de jubilació a Espanya està fixada als 65 anys, per a aquells treballadors que hagin cotitzat un mínim de 38 anys i tres mesos. Per altra banda, si no s’ha assolit la cotització esmentada, l’edat requerida puja fins als 66 anys i vuit mesos.
Tanmateix, l’edat de jubilació s’ampliarà fins a arribar als 67 anys el 2027. En aquest escenari, El Programa de Ana Rosa ha entrevistat Vicky Pastor, una dona de 65 anys que denuncia no poder-se jubilar, tot i haver treballat des dels 14 anys.
"No m’agradava estudiar i els meus pares em van posar a treballar amb 14 anys", recorda la convidada. "He treballat en moltes coses, cuidant nens, avis, netejant escales, he tingut un negoci propi...", relata Vicky.
Segons les seves paraules, li falten dos anys de cotització perquè no havia cotitzat en tots els seus anteriors llocs de feina: "Antigament, les feines no eren com ara. Quan cuidaves els nens d’una altra persona, no et contractaven amb assegurança, netejant tampoc. Molta feina a l’esquena, però poca cotització".
La treballadora destaca que ara mateix "té una bona salut", i que les persones que es troben en la seva mateixa situació es mereixen "una jubilació una mica més alegre del que ens espera". De fet, aprofita el seu espai al programa d’Ana Rosa per reivindicar-ho.
"Haurem de poder-nos jubilar a una edat en què també puguem gaudir una mica, que no sigui tot treballar i treballar", sentencia la convidada. Finalment, reclama una solució per a casos com el seu: "Crec que s’hauria de fer una excepció i que ens tinguin una mica en compte".
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat