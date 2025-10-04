Aquestes són les famoses que tenen un rostre perfecte segons la proporció àuria
El número phi guia la perfecció de la bellesa
J. A. Giménez
La bellesa i la perfecció es basen en l'aritmètica. Des de l'època de la Grècia clàssica fins avui dia hi ha hagut fascinació pel número phi: l'1,681... Aquest es relaciona amb els pitagòrics i amb el seu concepte d'harmonia universal. Tot i això, els artistes del Renaixement el van assolir per aconseguir la perfecció estètica i pels matemàtics moderns, és una de les empremtes més curioses de l'ordre amagat de la natura.
Aquesta proporció sorgeix en dividir un segment en dues parts desiguals de manera que la relació entre el tot i la part més gran sigui la mateixa que entre la part més gran i la més petita. Dit d'una altra manera: un equilibri que sembla "encaixar" amb allò que el nostre ull percep com a bell.
Dels temples a les teles
La trobem al Partenó, als mosaics romans, a l'arquitectura gòtica i, segles més tard, a les composicions de Leonardo da Vinci o Dürer. Pintors i arquitectes la feien servir gairebé com un secret per generar proporcions agradables, encara que no sempre de manera conscient.
També apareix a la música: s'ha analitzat l'obra de Mozart o de Bartók mostrant estructures que segueixen aquesta proporció.
Natura i matemàtiques de la vida
Més enllà de l'art, la proporció àuria es repeteix a la realitat física:
- L'espiral dels caragols i les petxines marines.
- La disposició de pètals a moltes flors.
- La distribució de fulles al voltant d'una tija (el que s'anomena fil·lotaxi).
- Fins i tot la forma d'algunes galàxies en espiral.
És com si la naturalesa trobés en aquesta relació una fórmula eficient i alhora bella.
I a les cares humanes?
Aquí és on la proporció àuria fa un salt al terreny de l'estètica moderna. A la segona meitat del segle XX, cirurgians plàstics van popularitzar la idea que un rostre harmònic s'acosta a aquest patró matemàtic: la distància entre ulls, l'amplada del nas, la longitud dels llavis o el contorn de la mandíbula es mesuren i es comparen amb el famós 1,618.
No és un cànon absolut, però s'ha fet servir com a referència per a estudis de simetria facial i percepció de bellesa. Hi ha fins i tot màscares proporcionals —dissenyades pel doctor Stephen Marquardt— que se superposen a la cara per avaluar que tan a prop està del phi.
També hi ha programaris de mapatge facial que apliquen aquesta regla matemàtica i generen un índex de "simetria i harmonia" en rostres humans. Tot i que cal subratllar que la bellesa és cultural, subjectiva i diversa, la proporció àuria ha esdevingut una referència científica curiosa.
Celebritats i el "rostre perfecte"
En els darrers anys, alguns cirurgians plàstics i especialistes en estètica han publicat llistes de celebritats les faccions de les quals s'ajusten més a la proporció àuria. Entre els noms que solen aparèixer destaquen:
- Bella Hadid, a qui diversos estudis han assenyalat com una de les celebritats amb més proximitat a la proporció àuria.
- Beyoncé, per la simetria en el marc facial i la relació entre nas i llavis.
- Amber Heard, que en avaluacions facials ha aconseguit puntuacions molt altes.
- Ariana Grande, per la disposició d'ulls i celles en harmonia amb la forma de la cara.
- Kate Moss, un referent clàssic de la moda amb proporcions properes a phi.
Entre mite i realitat
Convé matisar: la bellesa no es redueix a números. Factors com ara la personalitat, l'expressió, la cultura i la singularitat marquen tant o més que qualsevol equació. La proporció àuria no dicta què és bell, sinó que ens ajuda a entendre per què certs patrons resulten visualment agradables.
L'interessant és que aquest nombre connecta àmbits que semblen distants: la tija d'un gira-sol, un temple grec, un retrat renaixentista i la cara d'una supermodel.
L'encant d'un patró universal
Potser per això la proporció àuria manté el magnetisme. Ens recorda que darrere del que percebem com a harmoniós hi ha lleis matemàtiques, i que alhora aquestes lleis s'entrellacen amb la subjectivitat, la cultura i l'emoció.
La veritable bellesa, al final, potser no consisteix a ser "phi-perfecta", sinó en aquesta cruïlla misteriosa entre ordre matemàtic i singularitat humana.
