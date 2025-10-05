La creatina: el suplement esportiu de moda que té múltiples beneficis
Una recuperació més ràpida
Rafa Sardiña
Si ets una persona esportista i necessites una recuperació muscular ràpida, hi ha un suplement que t'encantarà: la creatina. Aquest, t'ajudarà a millorar la teva condició física en menys temps de l'habitual.
Com explica la doctora Valeria Esper, especialista en Medicina de l'Esport i Nutrició Esportiva del Centre de Medicina Esportiva d'Alt Rendiment Vithas/Invictum, de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, és un dels suplements més estudiats en nutrició esportiva i que ha demostrat en múltiples investigacions millores en la força muscular.
Beneficis de la creatina per al rendiment i la musculatura
La creatina augmenta les reserves de fosfocreatina (font immediata d'energia muscular), cosa que millora la producció d'energia ràpida.
En força i potència, "això es tradueix en més repeticions, més càrrega i un volum d'entrenament més alt. En la resistència, no canvia tant el rendiment aeròbic pur, però pot marcar la diferència en moments clau com esprints, canvis de ritme o finals de carrera", assenyala a aquest diari l'especialista.
I quin paper juga en la recuperació? Tindrem menys cruiximents?
Segons recalca la doctora Esper, pot reduir la inflamació, millorar la recuperació de la força i accelerar la reparació de fibres musculars després d'entrenaments intensos o fins i tot després de lesions, ja que eleva els dipòsits energètics del múscul i afavoreix la síntesi de proteïnes necessària per reparar el teixit.
Com prendre creatina: dosis i recomanacions
La creatina és "efectiva i segura a les diferents poblacions quan s'usa en la dosi recomanada". Els seus beneficis s'han demostrat en homes i dones, joves i adults, esportistes recreatius i també atletes d'elit. Fins i tot en gent gran pot ajudar a mantenir massa muscular i força si es combina amb exercici de resistència.
La majoria de les guies recomanen 3-5 g/dia de creatina monohidrat com a estàndard universal, tant per a aficionats com per a atletes d'elit. Si es desitja una saturació més ràpida, es pot fer una fase de càrrega (menys utilitzada avui dia): 20 g/dia dividits en 4 preses, durant 5–7 dies, seguida per la dosi de manteniment.
Alguns estudis suggereixen un lleuger avantatge si es pren després de l'entrenament, juntament amb proteïna o carbohidrats, però l'essencial és ser constant. Es pot fer servir de forma contínua, sense necessitat de descansos, durant mesos i fins i tot anys en la dosi recomanada.
L'experta recalca que el format més aconsellat és "la monohidrat de creatina en pols, perquè és el més estudiat, eficaç i econòmic. Les càpsules tenen el mateix efecte, però solen ser més costoses i aporten només comoditat".
Pel que fa a combinacions, "es pot prendre amb carbohidrats o proteïnes per afavorir lleugerament la captació al múscul, encara que no és imprescindible, funciona igual si la prens sola. I no hi ha evidència que altres formes o barreges siguin superiors a la monohidrat clàssica".
Quan es noten els efectes?
Amb la dosi de manteniment (3–5 g/dia), els músculs assoleixen la saturació en unes 3 a 4 setmanes i és aleshores quan comencen a notar millores clares en força i massa muscular, subratlla la nutricionista esportiva. Si, en canvi, es fa una fase de càrrega, els efectes es poden percebre ja des de la primera setmana.
L'evidència sobre la creatina és “molt sòlida” en esports de força i potència, on la seva eficàcia està clarament demostrada. En esports de resistència pura, els resultats són més variables.
Alguns estudis suggereixen que pot ajudar en esforços d'alta intensitat com esprints o canvis de ritme, però en altres casos aquest benefici no és tan evident. En general, el seu paper està molt més establert en força que en resistència, sense descartar-ne l'ús en aquest tipus d'esports.
La creatina és el suplement amb més suport científic per millorar força i potència, i el seu ús continu en dosis adequades és segur a la majoria de la població.
