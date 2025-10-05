Les precaucions que has de prendre per mantenir el raspall de dents sempre net
Els fongs s'amaguen darrere el raspall dental: compte
Alexandra Costa
Tots sabem que el raspall de dents s'ha de canviar de tant en tant. Sovint fem el canvi quan veiem les truges en mal estat. Però sabies que no n'hi ha prou de netejar-lo amb aigua després d'utilitzar-lo? A vegades poden sortir punts negres al raspall. Saps que són? Fongs!
Introduir un raspall contaminat a la nostra boca no només és contraproduent per a la nostra salut dental, sinó que també pot tenir implicacions per al nostre benestar general. La dentista nord-americana Ellie Phillips ha alertat sobre aquesta pràctica tan estesa, assenyalant que la manera com emmagatzemem el nostre raspall pot ser la causa de problemes que van més enllà d'una simple càries. La clau no és netejar-lo més agressivament, sinó entendre i canviar l'entorn on el guardem. Afortunadament, la solució és més senzilla del que sembla i es basa en un principi bàsic: eliminar completament la humitat.
La cambra de bany: el brou de cultiu perfecte per a la floridura
El principal culpable de l'aparició de floridura al nostre raspall de dents és, irònicament, el lloc on el guardem: la cambra de bany. Pensa-ho: és l'estada més humida de la casa. El vapor de la dutxa, la manca de finestres en molts casos i una ventilació sovint deficient conspiren per crear un microclima ideal per a la proliferació de microorganismes nocius. Quan acabem de raspallar-nos, el més habitual és esbandir el raspall, col·locar-li el caputxó protector i deixar-lo en un got al costat del lavabo. Aquest és l'error garrafal.
El caputxó, que creiem que protegeix el raspall dels bacteris de l'ambient, en realitat es converteix en un petit hivernacle. Atrapa la humitat residual a les truges, impedint que el raspall s'assequi del tot. Aquesta combinació de foscor i humitat constant és el paradís per a la floridura i els bacteris, que troben a les fibres sintètiques del raspall un lloc perfecte per niar i multiplicar-se. D'aquesta manera, cada cop que ens raspallem les dents, en lloc d'eliminar bacteris, podríem estar reintroduint-los a la nostra boca, juntament amb espores de floridura.
La neteja no és suficient: l'assecatge és la clau
Davant la visió de les taques fosques, la primera reacció de moltes persones podria ser intentar una neteja a fons. Alguns opten per submergir el raspall en esbandida bucal o fins i tot en aigua bullent, pensant que així eliminaran els invasors. Tot i això, la Dra. Phillips adverteix que aquests mètodes no ataquen l'arrel del problema. Tot i que poden eliminar temporalment alguns microorganismes de la superfície, no resolen la qüestió fonamental: la humitat interna. Mentre el raspall romangui humit, la floridura tornarà a aparèixer.
La veritable solució, segons l'experta, no és la desinfecció, sinó la prevenció mitjançant un assecatge complet i eficaç. L'única manera de garantir que el nostre raspall de dents sigui un instrument de neteja i no de contaminació és assegurar-nos que s'assequi completament entre cada ús. Per fer-ho, cal un flux d'aire constant i un ambient sec, dues condicions que rarament es donen dins d'un bany tancat i humit. Per tant, el primer pas és canviar radicalment el lloc i la manera com l'emmagatzemem.
L'estratègia definitiva: el cicle d'assecatge de 24 hores
Per implementar una rutina que garanteixi l'eliminació total de la humitat, la Dra. Phillips proposa una estratègia innovadora i altament efectiva: el sistema de rotació amb un cicle d'assecatge de 24 hores. Aquest mètode consisteix en els passos següents:
- Utilitza dos raspalls de dents: En lloc d'un de sol, tingues dos raspalls diferents. Designa un per al raspallat del matí i un altre per al de la nit.
- Treu-lo del bany: Després de cada ús, esbandeix bé el raspall i, en lloc de deixar-lo al bany, porta'l a una habitació seca i amb bona ventilació. Pot ser el teu dormitori, un estudi o cuina, preferiblement a prop d'una finestra on rebi llum solar indirecta i corrent d'aire.
- Emmagatzematge vertical i a l'aire lliure: Col·loca el raspall en posició vertical en un suport que permeti que l'aire circuli per tot arreu, com un got o un suport específic que mantingui les truges a l'aire. Mai facis servir el caputxó.
- Respecta el cicle: En utilitzar un raspall al matí i un altre a la nit, cadascú tindrà un període complet de 24 hores per assecar-se del tot abans del seu pròxim ús. Aquest temps és més que suficient perquè tota la humitat s'evapori, impedint així que la floridura i els bacteris puguin prosperar.
Adoptar aquest senzill hàbit transforma completament la cura de la nostra eina d'higiene bucal. És una petita inversió de temps i disciplina que ens assegura que cada raspallat sigui realment efectiu, protegint el nostre esmalt i genives sense introduir elements nocius al nostre organisme.
