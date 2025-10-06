Aquesta és la raó psicològica darrere el "per si de cas" segons l'experta
Coneixes el famós "per si de cas"? Aquest fenomen té raons psicològiques profundes. Maria Leániz, especialista en ordre, aprofundeix en el concepte de "el calaix del caos". Com un simple calaix on guardem objectes que no sabem on ubicar, per a què serveixen, etc. es pot convertir en una habitació sencera plena d'objectes sense lògica aparent?
L'expressió "per si de cas" és molt més que una frase; és una manifestació d'una por subjacent a l'escassetat, una ansietat anticipatòria que ens impulsa a acumular irracionalment. Tal com ho exposa Maria Leániz al seu pòdcast "A casa amb Maria", i sostingut pel psicòleg Randy Ofrost, aquest pensament és una forma d'ansietat anticipatòria. No guardem objectes per la seva utilitat present o futura provada, sinó per una eventualitat hipotètica, per una possibilitat remota que poques vegades es materialitza. L'especialista subratlla que molts objectes es conserven no per la funcionalitat pràctica, sinó pel valor emocional, actuant com a àncores a records i moments passats. El cervell humà, en la seva complexitat, tendeix a associar l'acte de desfer-se de certs objectes amb un dolor emocional, cosa que explica perquè ens aferrem a elements tan dispars com cables antics, claus que ja no obren res, o roba que, irremeiablement, ja no fem servir. A aquesta dinàmica se suma el biaix del cost enfonsat, un concepte explorat per Richard Thaler. Aquest biaix ens porta a mantenir objectes en què ja hem invertit diners o esforços, preferint suportar la càrrega d'un objecte inútil abans que acceptar la "pèrdua psicològica" que implicaria desprendre'ns. L'acumulació desmesurada d'aquests patrons mentals no sols genera angoixa i un ambient físic caòtic, sinó que també pot conduir a la irritabilitat i, fins i tot, a costos de manteniment inesperats. El desordre és, en essència, una mostra de saturació mental i de decisions ajornades, un símptoma que la nostra ment està tan desorganitzada com el nostre espai físic.
Desentranyant el missatge dels teus calaixos
Els calaixos desordenats, i per extensió els espais desordenats, són molt més que un simple indicador d'una manca d'hàbits. Són un mirall de la nostra psique, revelant patrons de pensament i emocions que potser ni tan sols siguem conscients de posseir. Quan la ment se sent saturada, la tendència natural és posposar decisions, i això es tradueix a deixar objectes al primer lloc disponible, generant acumulació d'elements que, en una reflexió objectiva, resulten absurds, com ara bolígrafs d'hotels col·leccionats sense fi o caixes plenes de materials que mai no veuran la llum. L'especialista Maria Leániz proposa una profunda introspecció: preguntar-se per què guardem cada cosa. Aquesta simple pregunta és una eina poderosa per comprendre millor els nostres hàbits i les motivacions ocultes darrere del desordre.
L'experta detalla com diferents tipus d'objectes acumulats poden ser indicatius de diferents estats psicològics. Guardar compulsivament "per si de cas" pot ser un clar senyal de por a l'escassetat, una preocupació per no tenir prou en el futur. L'acumulació excessiva de papers, per altra banda, podria reflectir una evasió de temes administratius o responsabilitats que ens resulten molestos. I conservar objectes trencats, amb un aferrament desmesurat a ells, pot ser una manifestació d'un aferrament profund al passat, una dificultat per deixar anar i avançar. La Leániz classifica aquests racons caòtics en cinc tipus principals, encara que tots comparteixen la característica fonamental del desordre. Des del calaix tecnològic ple de cables i carregadors obsolets, fins al calaix de papereria ple de tiquets arrugats i bolígrafs sense tinta. També hi ha el calaix multiús, que ho guarda tot, però on mai no es troba res; el calaix oblidat de la cuina, amb utensilis estranys i tovallons de restaurants; i finalment, el calaix de roba interior caòtica, un microcosmos de mitges desaparellades i peces velles. Identificar aquests patrons és el primer pas cap a una transformació significativa no sols del nostre espai, sinó també de la nostra relació amb els nostres objectes i, en última instància, amb nosaltres mateixos.
Estratègies per a una convivència ordenada
Mantenir l'ordre als calaixos i, per extensió, a la llar, no és una tasca impossible, sinó un procés que requereix intenció, estratègia i desafecció. Maria Leániz emfatitza que abans de qualsevol intent de guardar és fonamental classificar. Aquesta classificació s'ha de basar en criteris lògics com ara la freqüència d'ús, l'accessibilitat i la mida de l'objecte. Un principi bàsic és que cada cosa ha de residir a la seva estada corresponent per maximitzar-ne la utilitat i la practicitat. Per exemple, documents importants mai no han de ser guardats en un calaix de cuina, on podrien deteriorar-se o perdre's fàcilment, i on ningú esperaria trobar-los. La lògica espacial i funcional és clau per a un sistema d'ordre eficient.
Quan es decideix emprendre la tasca d'organitzar un calaix, l'experta proposa un procés de quatre fases que facilita la tasca:
- Buidatge total: El primer pas és treure absolutament tot del calaix. Aquest acte permet una visió completa del que es posseeix i un punt de partida net.
- Classificació: Amb tot a la vista, es procedeix a la classificació en tres categories clares: el que es queda (el que és útil i necessari), el que va a un altre lloc (el que té un lloc més apropiat a la casa), i el que es rebutja (el que ja no serveix, està trencat o no es fa servir).
- Zonificació intel·ligent: Dins del calaix, s'han de crear categories o "zones" per agrupar objectes similars (cables, papereria, maquillatge, etc.). Això evita que els objectes es barregin i en facilita la localització.
- Separadors i contenidors: Per mantenir aquestes zones definides i evitar que el desordre ressorgeixi, l'ús de caixes, safates o separadors de calaixos és essencial.
Més enllà de l'organització física, el desafiament més gran sol ser el despreniment. Per ajudar en aquest procés, Maria Leániz comparteix tres tècniques pràctiques de despreniment exprés:
- Regla dels 20 segons: Si no podeu trobar un objecte en 20 segons, és un senyal que hi ha massa acumulat en aquest espai.
- Test de l'ús real: Si no has utilitzat un objecte en els darrers sis mesos, és molt probable que no ho necessitis i sigui el moment de deixar-lo anar.
- Despreniment exprés final: Si ni tan sols recordaves que tenies un objecte, aquest és el senyal definitiu que és hora que trobi un nou destí fora de casa teva.
Aplicar aquestes estratègies no només allibera espai físic, sinó que també contribueix a una claredat mental i a una sensació de control sobre el nostre entorn, transformant els nostres calaixos del caos en espais de funcionalitat i serenitat.
