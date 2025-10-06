Com ha de ser el testament per evitar possibles problemes legals o disputes familiars?
L'expert ens explica quins punts són essencials
Patricia Páramo
Quan una persona mort, hi ha un buit legal molt gran i molts embolics si no hi ha un testament al mig. Aquest testament, però ha de contenir diverses particularitats; no val utilitzar un testament genèric perquè això sí que pot comportar problemes a l'hora de les reparticions: tant disputes familiars com complicacions legals.
A les seves publicacions, David Jiménez insisteix que fer un testament clar i personalitzat és clau per evitar futurs problemes. El primer consell que ofereix és evident però no per això menys important: "Fes testament i deixa-ho tot repartit de manera concreta". Molts pensen que en deixar un testament, qualsevol document genèric és suficient, però no és així. Un testament ben redactat ha de detallar quins béns es lliuren a cada hereu i en quines condicions, respectant sempre la legalitat vigent. Això evita malentesos i conflictes entre els beneficiaris.
Evita conflictes per l'herència
El segon consell que destaca l'advocat encara és més proactiu: "Reparteix els teus béns en vida si pots, ara que hi ets tu per gestionar i explicar". En molts casos els conflictes familiars no sorgeixen pel valor dels béns, sinó per qüestions emocionals o de comunicació. En repartir en vida, el testador té la possibilitat d'explicar les decisions, garantir l'equitat i anticipar qualsevol problema que pugui sorgir. Això sí, Jiménez recomana fer-ho amb un bon assessorament fiscal, ja que de vegades donar en vida pot tenir conseqüències impositives més altes que una herència.
A més, David Jiménez recorda que moltes herències es compliquen per qüestions menors: un moble amb valor sentimental, un compte compartit o fins i tot la possessió d'un garatge. Per això insisteix que, en redactar el testament, s'hi incloguin aquests detalls. Deixar-ho tot ben especificat —fins i tot els béns de menor valor— pot ser la diferència entre una herència pacífica i una batalla legal entre germans.
El tercer i més insistent consell de l'advocat és evitar els testaments genèrics o “de calaix”. Aquests models estàndards no consideren les particularitats de cada família ni de cada patrimoni. "Cada cas és únic i mereix un testament a mida", assenyala. Per això recomana acudir a un advocat especialista en herències que pugui estudiar el cas, anticipar problemes i redactar un document personalitzat, legal i clar. Un professional també et pot ajudar a preveure situacions com la incapacitat d'algun hereu, els drets del cònjuge o l'existència de deutes.
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14