Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo.

Aquest mes d'octubre, Cistella especial mascotes, amb productes per a gossos i gats.

Per participar-hi només cal endevinar la resposta: En un arbre hi ha set rossinyols. Arriba un caçador i caça a dos d'ells. Quants rossinyols queden a l'arbre?.

Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 24 d'octubre i entraràs en el concurs. El nom dels guanyadors es publicarà el diumenge 26 d'octubre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents