Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
Els cibercriminals utilitzen missatges falsos que simulen ser del banc per robar dades personals
Amb l’augment dels tràmits digitals i l’ús del telèfon mòbil, els ciberdelinqüents continuen buscant noves maneres d’enganyar les víctimes i robar diners o dades personals. Segons dades de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), l’any 2024 es va registrar un increment del 12,1% d’incidents digitals respecte a l’any anterior.
Ara, els Mossos d’Esquadra alerten d’una nova modalitat d’estafa que es propaga a través d’SMS i que ja ha afectat diversos ciutadans: es tracta del smishing, una versió del conegut phishing adaptada als missatges de text.
En què consisteix aquesta estafa?
Els delinqüents envien un missatge suposadament enviat pel teu banc o una empresa reconeguda, advertint-te d’un recàrrec superior als 4.000 € al teu compte. El text indica que la transacció es confirmarà en una hora i et facilita un número de telèfon per reclamar.
Tot és fals. Si truques o segueixes les instruccions, podries acabar donant les teves dades bancàries, transferint diners o clicant en un enllaç maliciós que permet als estafadors accedir al teu compte.
El truc: crear sensació d’urgència
Els experts expliquen que aquesta tècnica es basa en fer-te reaccionar de pressa, fent-te creure que perdràs diners si no actues immediatament. Aquesta pressió emocional porta moltes víctimes a cedir informació sensible sense comprovar abans l’origen del missatge.
Com protegir-te del smishing?
L’Incibe i els Mossos recomanen seguir aquests consells per evitar caure en la trampa:
- No responguis mai a missatges sospitosos ni cliquis cap enllaç.
- No truquis al número que apareix al missatge; si tens dubtes, contacta amb l’entitat a través del seu web oficial.
- Verifica sempre l’origen del missatge abans de fer cap acció.
- Mantén el mòbil i els dispositius actualitzats, ja que les noves versions inclouen millores de seguretat.
- Bloqueja números desconeguts si sospites que són fraudulents.
Els Mossos recorden que els bancs mai demanaran dades personals o contrasenyes per SMS. Davant qualsevol sospita, atura’t, revisa i contrasta la informació. La millor protecció és la prevenció.
