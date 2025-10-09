Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari

Els cibercriminals utilitzen missatges falsos que simulen ser del banc per robar dades personals

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

Bruna Segura

Girona

Amb l’augment dels tràmits digitals i l’ús del telèfon mòbil, els ciberdelinqüents continuen buscant noves maneres d’enganyar les víctimes i robar diners o dades personals. Segons dades de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), l’any 2024 es va registrar un increment del 12,1% d’incidents digitals respecte a l’any anterior.

Ara, els Mossos d’Esquadra alerten d’una nova modalitat d’estafa que es propaga a través d’SMS i que ja ha afectat diversos ciutadans: es tracta del smishing, una versió del conegut phishing adaptada als missatges de text.

En què consisteix aquesta estafa?

Els delinqüents envien un missatge suposadament enviat pel teu banc o una empresa reconeguda, advertint-te d’un recàrrec superior als 4.000 € al teu compte. El text indica que la transacció es confirmarà en una hora i et facilita un número de telèfon per reclamar.

Tot és fals. Si truques o segueixes les instruccions, podries acabar donant les teves dades bancàries, transferint diners o clicant en un enllaç maliciós que permet als estafadors accedir al teu compte.

El truc: crear sensació d’urgència

Els experts expliquen que aquesta tècnica es basa en fer-te reaccionar de pressa, fent-te creure que perdràs diners si no actues immediatament. Aquesta pressió emocional porta moltes víctimes a cedir informació sensible sense comprovar abans l’origen del missatge.

Com protegir-te del smishing?

L’Incibe i els Mossos recomanen seguir aquests consells per evitar caure en la trampa:

  • No responguis mai a missatges sospitosos ni cliquis cap enllaç.
  • No truquis al número que apareix al missatge; si tens dubtes, contacta amb l’entitat a través del seu web oficial.
  • Verifica sempre l’origen del missatge abans de fer cap acció.
  • Mantén el mòbil i els dispositius actualitzats, ja que les noves versions inclouen millores de seguretat.
  • Bloqueja números desconeguts si sospites que són fraudulents.

Els Mossos recorden que els bancs mai demanaran dades personals o contrasenyes per SMS. Davant qualsevol sospita, atura’t, revisa i contrasta la informació. La millor protecció és la prevenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  2. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  3. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  4. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  5. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  6. Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
  7. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  8. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut

La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals

La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals

Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari

Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari

Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Un expert alerta dels perills de barrejar productes de neteja: “Et pots morir”

Un expert alerta dels perills de barrejar productes de neteja: “Et pots morir”

El Parlament aprova una moció dels Comuns que inclou millores a cinc centres educatius gironins

El Parlament aprova una moció dels Comuns que inclou millores a cinc centres educatius gironins

Un acusat del crim de Cabanelles exculpa l'altre processat a l'última paraula

Un acusat del crim de Cabanelles exculpa l'altre processat a l'última paraula

Joves migrats i estudiants de Ripoll conversen per "canviar mirades" sobre temes com el racisme i la tolerància

Joves migrats i estudiants de Ripoll conversen per "canviar mirades" sobre temes com el racisme i la tolerància

Els Mossos investiguen la mort d'una gossa que va aparèixer dins un transportí en un estany a Sils

Els Mossos investiguen la mort d'una gossa que va aparèixer dins un transportí en un estany a Sils
Tracking Pixel Contents