Un expert alerta dels perills de barrejar productes de neteja: “Et pots morir”
Certes combinacions químiques poden generar gasos tòxics capaços de provocar intoxicacions greus o fins i tot la mort
Mantenir la casa neta és fonamental, però fer servir productes de neteja de manera incorrecta pot ser molt perillós. L’expert en emergències Miguel Assal adverteix que barrejar alguns productes químics habituals pot tenir conseqüències fatals per a la salut.
Barreges perilloses amb lleixiu
Segons explica Assal al seu perfil de TikTok, mai no s’ha de barrejar lleixiu amb amoníac, ja que aquesta combinació genera cloramina, un gas molt tòxic i corrosiu que pot danyar greument les vies respiratòries i causar cremades cutànies. “Et pots morir”, remarca amb fermesa.
També és altament perillós barrejar lleixiu amb vinagre, ja que es produeix gas de clor, una substància invisible i difícil de detectar que pot provocar intoxicacions severes en espais tancats. D’altra banda, la mescla de lleixiu amb alcohol pot generar cloroform, un compost que afecta el sistema nerviós i els òrgans vitals, i que pot resultar mortal.
El fals mite de l’aigua calenta
Assal també desmenteix una creença comuna: no s’ha de barrejar lleixiu amb aigua calenta. Aquesta pràctica pot fer que el clor s’evapori, reduint la seva eficàcia desinfectant i alliberant vapors irritants i potencialment tòxics.
Què cal fer davant una intoxicació?
L’expert ho resumeix clarament: “No barregis la lleixiu amb res, només amb aigua freda”. Si es produeix una reacció tòxica, cal ventilar immediatament l’espai, sortir a l’exterior i, en cas de símptomes lleus, trucar al servei d’informació toxicològica. Si la situació és greu, s’ha de contactar amb els serveis d’emergència de manera urgent.
Amb aquests consells, Miguel Assal busca conscienciar la població sobre els riscos reals d’una neteja incorrecta i evitar accidents domèstics greus a través d’una informació clara, accessible i vital per a la seguretat de tothom.
