Acaba amb els problemes de la mampara de bany
Diverses solucions
Jorge Segura
El bany és una estança on hem d'anar molt amb compte amb el tema de la humitat. Aquesta es posa a totes les parets i racons, i acaba provocant floridura. La moda de posar mampares de dutxa ha fet que el concepte del bany canviï radicalment: més espai, més eficiència, més seguretat, etc. Però saps que aquest sistema com aïlla l'espai de la dutxa pot provocar més humitat a les parets i això produirà més calç?
Les antiestètiques taques de calç són una lluita constant que requereix una neteja diària per mantenir la mampara en perfecte estat. Encara que hi ha nombrosos trucs casolans i productes per combatre-les, cada vegada més persones busquen una solució més radical: desfer-se de la mampara del tot.
Destronar les mampares
Les darreres tendències en decoració d'interiors apunten a una direcció sorprenent: eliminar la mampara de dutxa per optar pel minimalisme. Per això, l'alternativa que està guanyant terreny són els murs separadors.
Aquests murs, siguin d'obra o prefabricats, compleixen la mateixa funció que una mampara, evitar les esquitxades i aïllar el plat de dutxa, però amb un enfocament minimalista. Aquesta opció no només elimina la neteja de vidres, sinó que aporta un toc de disseny únic al bany.
Però també hi ha solucions menys dràstiques. Es tracta dels mitjos murs, una excel·lent opció. Tot i això, ofereixen menys protecció contra les esquitxades, però permeten que la llum flueixi creant un espai més ampli i lluminós.
Una altra opció que cal considerar són els separadors, que no requereixen grans obres i ofereixen més flexibilitat de disseny. Tot i que poden ser menys duradors que els murs d'obra, aporten un aspecte minimalista i modern al bany.
En definitiva, si estàs cansat de lluitar contra les taques de calç, potser és el moment de donar una oportunitat a aquesta nova tendència.
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Aquests són els trastorns en nens més diagnosticats als centres de salut mental gironins
- Mor un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar
- Llagostera és un any més la capital dels bolets
- Localitzen sana i estalvi una boletaire perduda a Girona
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre