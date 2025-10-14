Els consells del psicòleg per aconseguir ser feliç
El nostre estat d'ànim és variable, però podem regular-lo
Àngel Rull
La persona que diu: "Soc feliç" i sempre mostra el mateix discurs, menteix! La vida tracta de moments, uns més feliços i altres més tristos. Hi ha moments en què et menjaràs el món i altres en què el món et menjarà a tu. El nostre estat d'ànim és molt variable i més segons les circumstàncies i el context que ens acompanyi.
Però per assolir el benestar i augmentar la sensació subjectiva de felicitat no cal estabilitat. Conèixer els símptomes que ens indiquen tristesa en nosaltres mateixos i saber quines pautes hem de seguir per augmentar el nostre estat d'ànim ens ajudarà a superar qualsevol etapa.
Símptomes de tristesa
Moltes persones tenen l'habilitat de saber com se senten a cada moment i posar nom a tot el que els passa. Però per la nostra educació, la tendència és una altra. Solem confondre sentiments i no acceptar-los ni gestionar-los.
Augmentar la intel·ligència emocional parteix de reconèixer correctament cada emoció i saber quins són els seus senyals d'alarma. Quins serien els trets per identificar que estem tristos?
- Estar cansats la major part del dia, independentment de les hores de son
- Dolors musculars i molèsties intestinals
- Rebutjar tot pla de lleure
- Lentitud mental i física
- Irritabilitat
- Excessives tasques buides, com veure la televisió
- Manca de gana o gana en excés
- Problemes de son
Puja el teu ànim
El primer pas per acabar amb la tristesa és identificar que l'estem sentint. Forma part de nosaltres i, com cada emoció, té la funció i la utilitat. Però un cop entenem el motiu, hem de treballar per sortir-ne.
Comença a seguir cada pauta, aplica-les diàriament i veuràs com la tristesa desapareix i notes un nivell d'energia més gran.
1. Tot comèdia
Exposar-se a situacions en què sorgeixin emocions positives ens farà començar a encomanar-nos. Cinema o sèries entretingudes, monòlegs o bromes entre cafès amb amics t'ajudaran a potenciar l'alegria que en aquests moments està oblidada.
2. Accepta la tristesa
Com hem dit, té una funció. Expressa quines són les teves necessitats i parla sobre allò que ha passat i que t'ha fet sentir així. Això és important quan hem de fer algun canvi perquè no es repeteixi el patró. Un cop escoltada, l'hem d'acceptar i deixar-la anar.
3. Mou-te
No només implica anar al gimnàs o sortir a córrer, sinó també passejar, fer normalment les nostres activitats diàries i donar-li un plus d'activació. Ni escales mecàniques ni ascensors: t'has de centrar a moure't més.
4. Posa el focus en allò que és bo
El nostre cervell tendeix a cercar aquelles coses que són coherents amb el nostre estat emocional. Això és degut al biaix d'observació selectiva. Aquest biaix fa que en moments de tristesa només vegem esdeveniments tristos al voltant. Per combatre'l, canvia el focus. Fes un exercici diari per buscar al llarg del dia 10 coses positives que hagis fet o que t'hagin passat.
5. Viu a l'aquí i ara
La tristesa sol anar combinada amb l'ansietat. Solem viure pensant en el futur, en tot el que ens passarà o les coses que tenim al davant. Si a això li sumem que en aquests moments no ens trobem bé anímicament, l'ansietat s'enlaira, ja que pensem que només passaran coses negatives i no serem capaços d'afrontar-les. Centra't en el present, en el que has de resoldre a cada moment, independentment del que faràs 3 hores després.
6. Oci
Sortir de casa és important, però sobretot fer-ho en companyia. L'aïllament augmenta la sensació subjectiva de solitud, cosa que augmentarà la tristesa. Ajuda't amb el teu cercle proper i proposa't tu mateix plans d'oci.
No podem canviar el nostre estat d'ànim simplement amb el pensament que no volem estar tristos. Però sí que podem influir en el nostre benestar si comencem a fer servir pautes centrades a modificar els nostres hàbits i afegint noves rutines. Per això, aquestes 6 pautes tenen un efecte immediat sobre la tristesa i aconsegueixen reduir-la i eliminar-la.
* Àngel Rull, psicòleg.
