Deixa d'aixecar-te de mal humor als matins amb aquests senzills trucs
Quatre punts clau per canviar els nostres hàbits
Àngel Rull
Llevar-se amb un despertador és d'allò més molest. El millor és despertar-se de forma natural, quan el cos ho demani. Això és molt bonic, però la realitat és una altra. Tots tenim obligacions i aquestes fan que ens hàgim de guiar per un aparell petit que ens sobresalti per trencar el son i començar el nostre dia. Aquest simple fet fa que moltes persones s'aixequin de mal humor i fins que no passa una bona estona, el seu humor no varia i s'estabilitza.
L'acte concret d'aixecar-nos del llit es relaciona directament amb altres factors, com és el clima, les hores de llum, l'hora o el nostre estat d'ànim general. Si canviem certs hàbits, també podrem canviar el nostre humor a l'hora d'apagar el despertador.
Al matí
Matinar es relaciona amb una productivitat diària més gran i un millor estat d'ànim en determinades persones. Independentment de si som més actius al matí o a la tarda, el ritme habitual de vida fa que hàgim de posar d'hora el despertador. La majoria dels treballs i tant col·legis com instituts comporten cicles que comencen a primera hora. És així com, excepte potser en vacances, ens veiem lligats al despertador. Tot i això, una rutina que ens sembla negativa pot enfrontar-se d'una altra manera si es fa des del bon humor.
Per poder-nos despertar millor i més contents, hem de modificar tot allò que veiem que està relacionat amb el nostre cicle de son.
1. Beneficis
Tingues sempre clar el motiu pel qual vols matinar i els beneficis que té per a la teva salut. Escriure les teves raons i donar-hi suport pujarà la teva motivació. A més, cal tenir en compte que diversos estudis, com el dut a terme per Till Roenneberg, professor de la Universitat Ludwig-Maximilian a Múnic, diuen que aixecar-se tard ens comporta més problemes de salut que els que tenen aquells que sí que matinen.
2. Somni rutinari
La manca d'ordre a la nostra vida desestabilitza el nostre estat d'ànim, cosa que també passa amb el descans. Hem de procurar, tal com afirma el doctor Seiji Nishino, mantenir una estabilitat a l'hora d'anar-nos-en a dormir, amb una hora semblant per ficar-se al llit, però també per aixecar-se.
3. Pensaments positius
Quan marxem al llit, el nostre estat d'ànim ens influirà en el son i l'hora d'aixecar-nos. Perquè sigui favorable a nosaltres, l'ideal és induir-nos un estat de benestar ja al llit. Ens ajudarà a pensar en tot el bo que hem viscut aquell dia o en una situació particular que ens hagi agradat. Això implica deixar enrere els pensaments sobre coses dolentes o les preocupacions de l'endemà.
4. Desperta a poc a poc
Solem posar un despertador, ens aixequem a la primera o deixem que soni durant una llarga estona. No obstant això, hi ha una pauta més adequada per sortir del somni REM. Al llibre "L'art del descans", el doctor Seiji Nishino ens explica àmpliament com sortir bé d'aquesta fase sense que suposi un malestar en nosaltres. La pauta és senzilla. L'ideal és posar-se dos despertadors. El primer sonarà 20 minuts abans de la nostra hora per aixecar-nos, i el segon sonarà en el moment que vulguem sortir del llit. D'aquesta manera hauran passat uns minuts d'adaptació a l'estat de vigília.
Les rutines que giren al voltant de la nostra manera d'aixecar-nos determinen el nostre humor. No influeix únicament que vulguem estar més al llit, sinó que la forma que tenim de ficar-nos al llit o el despertador que posem influeix directament en nosaltres.
* Àngel Rull, psicòleg.
