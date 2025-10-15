Els consells de l'expert per utilitzar les 6 emocions bàsiques d'una forma adequada
Així és com has de connectar amb tu mateix per millorar el teu benestar i la relació amb els altres
Àngel Rull
Les emocions són imprescindibles per a comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres. Entendre'ns és bàsic per poder millorar, créixer i comprendre'ns. Aquest grup d'emocions són clau per establir comunitat i interaccionar amb els altres.
Les nostres emocions es troben perfectament connectades a la nostra infància, en els primers anys. Reaccionen davant dels esdeveniments on aquesta emoció és plenament adaptativa i té una utilitat. Per exemple, quan hi ha pèrdua, els nens responen amb la tristesa, l'emoció corresponent, però no amb alegria. A mesura que creixem, que ens eduquem en societat i en la nostra cultura, aquestes emocions poden deixar d'obeir aquestes situacions en què són útils i derivar a disfuncions. Això no vol dir que la persona no senti correctament l'emoció, sinó que en aparèixer en una situació que no és l'adequada, no ens ajuda sinó que ens pot perjudicar. Són els casos en què la ràbia substitueix la por, l'alegria a l'orgull o la tristesa a la por. No obstant això, de la mateixa manera que a la infància estaven connectades, podem tornar a fer-ho a l'etapa adulta, aconseguint així que ens puguin ajudar a assolir un major benestar.
Connectar amb nosaltres
L'ésser humà aconsegueix connectar amb desenes d'emocions, especialment segons va creixent i les va desenvolupant. Aquestes emocions són elaborades i sorgeixen com a conjunció de les sis bàsiques i els seus diferents graus. La ràbia pot tenir diferents formes, segons com la senti la persona, i, a més, es combina amb les altres per anar produint altres emocions. Tanmateix, si la forma que tenim d'entendre les sis inicials i la nostra manera de gestionar-les no és la correcta, les que es generin a partir d'aquestes, també ens poden perjudicar. És per això que la base de la nostra intel·ligència emocional resideix a entendre i controlar les bàsiques, per després poder passar a les següents.
Les sis emocions ens ajuden a relacionar-nos, estar millor amb nosaltres mateixos i assolir un major benestar:
1. Por
La por és l'emoció de la seguretat. Apareix en aquells casos en què anticipem una amenaça i ens protegim per evitar danys. Aquesta amenaça no és en el moment present, no estem, per exemple, sent agredits en aquell instant, però sí que creiem que en un futur correrem perill.
Quan no hi ha una amenaça real o quan la por és massa elevada, no usem correctament l'emoció i, per tant, no ens estarà ajudant.
2. Tristesa
La tristesa obeeix a aquelles situacions en què hi ha hagut una pèrdua o on alguna cosa no ha assolit les nostres expectatives. El que fa en aquests casos és cercar el desenvolupament i les formes possibles de solucionar el problema. Tot i que, en alguns casos, la solució només implica l'acceptació.
3. Ràbia
La ràbia és entesa en el seu gradient neutre, no com a explosions. Això passa en aquells casos on no és controlada per nosaltres sinó que és la mateixa ràbia la que s'apodera de la nostra raó. Aquesta emoció cerca aturar les agressions i les injustícies per restaurar l'equilibri.
Si em trobo en una situació en què algú vulnera la meva integritat, aturo la situació des de la ràbia, de manera calmada. Com si hi ha una injustícia. Això s'ha de fer en el moment en què es produeix aquesta agressió. Si aquesta agressió es queda enrere en el temps, l'emoció corresponent no seria la ràbia.
4. Orgull
L'orgull és l'admiració, la pròpia i l'adreçada als altres. No es refereix ni a l'ego ni a la manca d'humilitat, sinó que es pot entendre més aviat com l'estat òptim d'autoestima. És l'emoció que ens fa estar satisfets dels nostres èxits i buscar assolir-ne altres de grans. Busca el respecte i que ens respectin els altres.
5. Amor
L'amor apareix quan trobem el benestar amb els altres, amb aquelles persones que s'ho mereixen, que ens fan sentir bé. És alliberar-se de la toxicitat i del lliurament cec. És trobar l'equilibri entre cuidar i que ens cuidin.
6. Alegria
L'alegria és l'emoció que apareix en aquells moments en què tot està bé, on compartim, rebem regals, tenim instants de felicitat. És una emoció que apareix només quan les cinc anteriors han trobat el lloc.
Sentim les nostres emocions de forma genuïna i les anem associant a situacions en funció de la nostra educació i la nostra experiència. Encara que en la infància estiguin connectades i sempre busquin el nostre benestar més gran, amb el pas dels anys es pot distorsionar i ser associades a moments en què, en cas de connectar amb una altra emoció, podríem gestionar-ho millor i assolir un major desenvolupament. Entendre això, respectar el que sentim i buscar una coherència més gran, ens ajudarà a estar millor amb nosaltres mateixos i amb els altres.
* Àngel Rull, psicòleg.
