Quant cobra un especialista en comerç electrònic a Catalunya el 2025? Salari mitjà i perspectives laborals

L’experiència, la formació i el tipus de negoci determinen un salari que pot arribar als 38.000 euros anuals

Bruna Segura

Girona

Amb l’expansió constant del comerç digital i la necessitat de gestionar botigues en línia o analitzar dades de mercat, la figura de l’especialista en comerç electrònic s’ha convertit en una de les més buscades a Catalunya. Aquest perfil professional combina coneixements de màrqueting, anàlisi de dades i estratègia digital per millorar les vendes i el posicionament de les marques.

El salari mitjà d’un especialista en e-commerce a Catalunya el 2025 se situa al voltant dels 29.000 euros bruts anuals, tot i que la xifra pot variar segons l’experiència, la formació i la mida de l’empresa. Els professionals que comencen en aquest sector solen percebre prop de 20.000 euros anuals, mentre que els perfils més consolidats i amb més responsabilitat poden arribar als 38.000 euros bruts l’any.

Els sous són més elevats en empreses que basen el seu negoci principal en el comerç digital, especialment a Barcelona i les comarques gironines, on hi ha una forta concentració de start-ups i empreses tecnològiques.

A mesura que augmenta l’experiència i l’especialització, també creix la remuneració. Els experts en posicionament web, estratègia de conversió o gestió de plataformes digitals com Shopify o Prestashop són especialment valorats.

En altres països europeus com Alemanya, França o el Regne Unit, els salaris d’aquests professionals solen ser superiors als d’aquí, sobretot en grans empreses del sector digital. Tot i això, el mercat laboral català continua expandint-se i cada cop ofereix més oportunitats i estabilitat per a aquests perfils.

Per exercir com a especialista en comerç electrònic, és recomanable tenir formació universitària en màrqueting, comunicació o empresarials, així com màsters o cursos específics en comerç digital. Els coneixements tècnics en analítica web, estratègies de captació i fidelització de clients també són clau per destacar en un sector amb alta demanda i projecció de futur.

