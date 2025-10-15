Quant cobra un xef de restaurant a Catalunya el 2025? Salari mitjà i funcions principals
La figura del xef és essencial en la restauració catalana. El sou pot variar segons l’experiència, el tipus de restaurant i la ubicació.
El xef de cuina és una peça clau dins del sector de l’hostaleria i la gastronomia. La seva tasca principal és dissenyar i supervisar els menús, coordinar l’equip de cuina i garantir la qualitat dels plats que surten del restaurant.
El salari mitjà d’un xef a Catalunya el 2025 se situa al voltant dels 22.000 euros bruts anuals, tot i que pot variar en funció de diversos factors com l’experiència, el prestigi del restaurant o la zona geogràfica. Els xef de restaurants d’alta categoria poden arribar a cobrar més de 50.000 euros anuals, tot i que no és el més habitual.
El sou net mensual acostuma a moure’s entre 1.500 i 2.500 euros, però molts cuiners principals de restaurants mitjans o petits cobren el salari mínim o lleugerament per sobre, segons el conveni laboral de cada comarca.
A les comarques gironines i a Barcelona, on la restauració té un pes econòmic destacat, els xef estan entre els millor remunerats del país. Els restaurants d’alta cuina catalans són, en general, els que ofereixen els sous més elevats, en alguns casos comparables als de cuiners europeus.
Altres elements que poden influir en el sou són el tipus de cuina o especialitat, la reputació del local, la mida de l’equip o la responsabilitat sobre la compra de productes i l’elaboració del menú.
Per treballar com a xef a Catalunya no cal una titulació obligatòria, tot i que hi ha formacions professionals en cuina i gastronomia, així com escoles d’hostaleria que ofereixen estudis especialitzats per accedir a llocs de més responsabilitat dins del sector.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar