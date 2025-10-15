Saps què és l'astènia de tardor?
Aquests són els seus símptomes
A més, et donarem els consells per afrontar-la
Àngel Rull
Entre el canvi climàtic i l'entrada a una nova estació és molt normal que el nostre cos presenti canvis físics i emocionals: cansament, dormir malament, tristesa, depressió. Passar de dies calorosos a dies on fa fred, calor, humitat, pluja, acaba fent que el nostre cos i estat d'ànim es tornin bojos.
Els dies s'escurcen, les nits són més fredes i hi ha més dies plujosos. Això, sumant que hem tornat de vacances fa poc, fa que ens ressentim.
El canvi és perquè les hormones i els neurotransmissors s'han d'adaptar als canvis en el clima i en la nostra rutina.
El més significatiu és que el somni i la gana estan alterats, igual que també podem estar més tristos o irritables.
El cansament més gran ens impedirà ajustar-nos a les exigències del dia a dia. Per això és convenient que en notar els efectes al nostre cos i al nostre cervell, el combatem de manera externa per poder restaurar com més aviat millor l'equilibri i sentir-nos bé.
Afronta el canvi
Associem estar malament a factors com l'excés de treball, la desmotivació, la manca d'exercici, la mala alimentació o les exigències dels nostres caps i els nostres companys.
Tot i això, el malestar és degut a un desajust intern pel canvi de temperatures i la disminució de les hores de llum. Això passa amb el canvi que patim amb l'arribada de la tardor, de la mateixa manera que apareix amb l'augment de les temperatures.
Encara que l'astènia tardorenca és menys coneguda, no deixa de ser una cosa que ens pot afectar i ens faci sentir que no arribem al final del dia o de la setmana.
Per això hem d'acceptar que al nostre cos també li influeix la climatologia i cercar la manera de sentir-nos millor. Aquests cinc passos t'hi ajudaran:
1. Reajusta el descans
Allò que necessitem dormir per estar plenament descansats depèn de les hores de llum. El més normal és que a l'hivern necessitem dormir un nombre més gran d'hores, després de la tornada de vacances i coincidint amb la tardor, haurem d'augmentar el descans fins a trobar el nombre d'hores necessari. Això també inclou el temps d'oci o els períodes de recuperació al gimnàs.
2. Cuida el que menges
L'alimentació és allò que més es veu afectat pel nostre estat físic i mental, però també influeix en com ens sentim. Aquesta bidireccionalitat la podem fer servir a favor nostre, encara que requereixi un major esforç. Tenir cura del que mengem, hidratar-nos i mantenir uns bons hàbits influirà a estar millor amb nosaltres mateixos.
3. Noves metes intel·lectuals
Com que el lleure es veu disminuït, podem aprofitar aquest temps extra per trobar nous objectius intel·lectuals o estimulants. Cursos online o classes a centres socials del barri ens ajuden a fer que la motivació augmenti i també el nostre nivell de felicitat. Les metes estan directament relacionades amb el benestar.
4. Espai
Des de la solitud, la part positiva d'aquesta, podrem trobar allò que ens pot ajudar més. L'astènia tardorenca pot despertar en nosaltres sentiments que havíem apartat durant l'estiu. És moment de replantejar-se què volem fer o cap on avançar, i per això sempre hem de passar temps amb nosaltres mateixos. Per això no sempre és necessari l'aïllament, ja que la natació, per exemple, també implica aquests moments de soledat.
5. Dona't temps
Exigir trobar-te bé o que passi com més aviat millor, com que no depèn de tu, només farà que et sentis encara pitjor. Necessites ser més pacient amb tu i amb el teu cos, treballar l'acceptació i deixar anar el control sobre la situació.
L'apatia, els enuigs, el cansament i la desmotivació poden tenir un origen extern, associat al clima i no sempre depèn de nosaltres o de com vulguem estar. L'astènia tardorenca suposa un canvi en com ens sentim que pot fer que ens vegem lluitant a contracorrent. Per això sempre és convenient saber com combatre-la.
* Àngel Rull, psicòleg.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar