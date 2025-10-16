Digues adeu a la tosca de la dutxa amb aquests senzills remeis casolans
Sovint és de color marró o blanc
Mar Molina
La dutxa s'ha de netejar sovint, ja que si no es fa pot aparèixer tosca. La calç i la humitat fan que aquest problema aparegui. Si no hi posem remei, es poden fins i tot obstruir les sortides d'aigua del bany i afavorir l'aparició de bacteris.
En aquest article t'expliquem per què es forma la tosca, quines són les seves conseqüències i com eliminar-la fàcilment amb productes que probablement ja tens a casa.
Què és la tosca i per què apareix a la dutxa?
La tosca és el dipòsit mineral que queda a les superfícies de la dutxa quan l'aigua, rica en calci i magnesi (el que es coneix com a aigua dura), s'evapora. Aquest procés deixa una capa sòlida que s'adhereix a rajoles, mampares i aixetes. Sovint es barreja amb residus de sabó, formant una acumulació encara més persistent.
Principals causes:
- Alta concentració de minerals a l'aigua (aigua dura)
- Evaporació constant de l'aigua calenta
- Residus de sabó que es combinen amb els minerals
Aquest tipus d'acumulació és més freqüent a zones com les Canàries, on en determinades àrees l'aigua presenta una duresa significativa. Podeu consultar la duresa de l'aigua a la vostra zona a través del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum (SINAC).
Conseqüències de la tosca a la dutxa
L'acumulació de tosca no és només un problema estètic. Té implicacions més serioses per a la salut i el bon funcionament de les instal·lacions del bany:
- Deteriorament de materials: redueix la vida útil d'aixetes, mampares i superfícies
- Obstrucció de capçals i canelles, dificultant el flux d'aigua
- Proliferació de bacteris: els ambients humits amb residus acumulats poden esdevenir un focus de microorganismes perjudicials per a la salut
Per aprofundir en els riscos sanitaris de l'aigua dura i els seus efectes, podeu consultar recursos de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o del Ministeri de Sanitat.
Com eliminar la tosca amb vinagre blanc: guia pas a pas
Una forma senzilla, econòmica i ecològica d'eliminar la tosca és utilitzant vinagre blanc, un àcid natural eficaç contra els dipòsits minerals. A continuació, t'expliquem com aplicar-ho a les diferents parts de la dutxa.
Neteja del capçal de la dutxa
Si és desmuntable:
- Retira el capçal
- Submergeix en un recipient amb vinagre blanc pur
- Deixa-ho reposar almenys 30 minuts o tota la nit si la tosca és abundant
- Raspa suaument amb un raspall de dents velles
- Aclareix bé amb aigua calenta
Si no es pot desmuntar: el compte d'Instagram @1_minutodeideas t'explica com fer-ho, segons el consell d'un lampista:
- Omple una bossa de plàstic amb vinagre blanc
- Col·loca-la sobre el capçal i subjecta-la amb una goma elàstica
- Assegureu-vos que els filtres quedin submergits
- Deixa actuar com a mínim 30 minuts
- Retira la bossa, frega i esbandida amb aigua
Neteja de mampares i rajoles
- Barreja aigua calenta i vinagre blanc a parts iguals en una ampolla amb polvoritzador
- Ruixa generosament sobre les superfícies afectades.
- Deixa actuar entre 20 i 30 minuts (més temps si hi ha molta acumulació)
- Frega amb una esponja o raspall de cerres suaus
- Esbandida amb aigua calenta i seca amb un drap net
Procura seguir aquests passos de neteja per retirar la tosca una vegada al mes per evitar noves acumulacions de tosca en aixetes, mampares i rajoles. Ventileu el bany i assequeu les superfícies després de cada ús i utilitzeu filtres anticalç a la dutxa si vius en una zona amb aigua molt dura.
