Digues adeu a la tosca de la dutxa amb aquests senzills remeis casolans

Sovint és de color marró o blanc

Elimina la tosca de la dutxa

Elimina la tosca de la dutxa / photoangel

Mar Molina

La dutxa s'ha de netejar sovint, ja que si no es fa pot aparèixer tosca. La calç i la humitat fan que aquest problema aparegui. Si no hi posem remei, es poden fins i tot obstruir les sortides d'aigua del bany i afavorir l'aparició de bacteris.

En aquest article t'expliquem per què es forma la tosca, quines són les seves conseqüències i com eliminar-la fàcilment amb productes que probablement ja tens a casa.

Què és la tosca i per què apareix a la dutxa?

La tosca és el dipòsit mineral que queda a les superfícies de la dutxa quan l'aigua, rica en calci i magnesi (el que es coneix com a aigua dura), s'evapora. Aquest procés deixa una capa sòlida que s'adhereix a rajoles, mampares i aixetes. Sovint es barreja amb residus de sabó, formant una acumulació encara més persistent.

Principals causes:

  • Alta concentració de minerals a l'aigua (aigua dura)
  • Evaporació constant de l'aigua calenta
  • Residus de sabó que es combinen amb els minerals

Aquest tipus d'acumulació és més freqüent a zones com les Canàries, on en determinades àrees l'aigua presenta una duresa significativa. Podeu consultar la duresa de l'aigua a la vostra zona a través del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum (SINAC).

Conseqüències de la tosca a la dutxa

L'acumulació de tosca no és només un problema estètic. Té implicacions més serioses per a la salut i el bon funcionament de les instal·lacions del bany:

  • Deteriorament de materials: redueix la vida útil d'aixetes, mampares i superfícies
  • Obstrucció de capçals i canelles, dificultant el flux d'aigua
  • Proliferació de bacteris: els ambients humits amb residus acumulats poden esdevenir un focus de microorganismes perjudicials per a la salut

Per aprofundir en els riscos sanitaris de l'aigua dura i els seus efectes, podeu consultar recursos de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o del Ministeri de Sanitat.

Com eliminar la tosca amb vinagre blanc: guia pas a pas

Una forma senzilla, econòmica i ecològica d'eliminar la tosca és utilitzant vinagre blanc, un àcid natural eficaç contra els dipòsits minerals. A continuació, t'expliquem com aplicar-ho a les diferents parts de la dutxa.

Neteja del capçal de la dutxa

Si és desmuntable:

  • Retira el capçal
  • Submergeix en un recipient amb vinagre blanc pur
  • Deixa-ho reposar almenys 30 minuts o tota la nit si la tosca és abundant
  • Raspa suaument amb un raspall de dents velles
  • Aclareix bé amb aigua calenta

Si no es pot desmuntar: el compte d'Instagram @1_minutodeideas t'explica com fer-ho, segons el consell d'un lampista:

  • Omple una bossa de plàstic amb vinagre blanc
  • Col·loca-la sobre el capçal i subjecta-la amb una goma elàstica
  • Assegureu-vos que els filtres quedin submergits
  • Deixa actuar com a mínim 30 minuts
  • Retira la bossa, frega i esbandida amb aigua

Neteja de mampares i rajoles

  • Barreja aigua calenta i vinagre blanc a parts iguals en una ampolla amb polvoritzador
  • Ruixa generosament sobre les superfícies afectades.
  • Deixa actuar entre 20 i 30 minuts (més temps si hi ha molta acumulació)
  • Frega amb una esponja o raspall de cerres suaus
  • Esbandida amb aigua calenta i seca amb un drap net

Procura seguir aquests passos de neteja per retirar la tosca una vegada al mes per evitar noves acumulacions de tosca en aixetes, mampares i rajoles. Ventileu el bany i assequeu les superfícies després de cada ús i utilitzeu filtres anticalç a la dutxa si vius en una zona amb aigua molt dura.

