Supera els problemes de l'ego amb els consells dels experts
No és el mateix ego que tenir una bona autoestima
Àngel Rull
Les nostres accions van determinades per diversos factors: les emocions i el context social, laboral, etc. Així doncs, pot ser que utilitzem més o menys el nostre ego. Aquest serveix per reflectir el que realment som i valem. És una mena d'orgull que si s'excedeix pot acabar amb l'egoisme o el narcisisme, dos problemes molt comuns en la nostra societat, però molt perillosos per qui serà la víctima o víctimes.
Quan l'ego s'enlaira crea una ceguesa sobre la veritable vàlua i no sempre va relacionada amb nivells òptims d'autoestima. Acaba convertint qui el pateix en esclau de la imatge que projecta i dels actes que realitza. És per això que s'ha d'equilibrar fins a assolir un nivell real de benestar.
Ego i baixa autoestima
Solem confondre un ego elevat amb alta autoestima, quan no sempre són sinònims, sinó tot al contrari. Si ho confonem, anteposem les nostres pròpies necessitats als altres, des de la tirania i, de vegades, l'agressivitat. Creiem valdre i merèixer més que la resta. Estem per davant del que els altres vulguin.
En què es basaria una bona autoestima i què ho diferencia de l'ego?
- Sento admiració real per allò que soc, que no és ni millor ni pitjor del que tenen els altres.
- Soc capaç de superar les meves creences limitants i mantinc la meva ment oberta al canvi
- Accepto que cometo errors i no m'exalto si em presenten els meus errors de manera constructiva
- Em preocupo per mi, però des de l'egoisme raonable i l'atenció dels altres
- Els meus actes altruistes no esperen mai el favor o l'equilibri de l'altre
- No crec que hi hagi una jerarquia real entre les persones
Elimina l'ego
A l'ego li agrada tenir control sobre cada situació i sobre totes les persones. Han d'actuar sobre la base del que ell desitja, sense excepció. Si no és així, hi ha un torrent d'emocions negatives. Com que realment no pot sortir tot com aquesta persona vol, acaba frustrada, enfadada amb el món i tractant malament els altres. Aquesta tirania mai no porta la felicitat, sinó que acaba guanyant en infelicitat i més ego.
Trencar el cercle viciós obeeix a aquests 5 passos:
1. No puc tenir la raó
L'ego, davant la ceguesa, creu que la seva opinió i la seva creença és l'única vàlida. És incapaç de veure que pot estar equivocat o que no sempre hi ha una sola raó correcta. Per això, per combatre'l, hem de ser conscients que ni he de, ni necessito tenir sempre la raó. Hi ha un gran percentatge de la realitat que no podem arribar a veure. Deixeu anar el control.
2. No soc superior
El món és viscut en primera persona. Coneixem el que veiem, sentim, escoltem o decidim de manera unilateral. Tota la resta se'ns escapa i és qüestió d'empatia. Això ens acaba fent creure que tot gira al voltant nostre. Sí que som el centre de la nostra vida, però només de la nostra. La resta mereixen ser-ho de la seva. No hi ha una diferència real entre nosaltres i els altres.
3. Controla la teva autoestima
Estàs realment admirant-te pel que ets o bases la teva essència en allò que tens i aparentes? Treballa el teu jo real, els teus valors, les teves fortaleses. Elimina les cuirasses que et protegeixen. No ets més feble per mostrar-te, sinó més autèntic.
4. Res no és personal
Que alguna cosa no compleixi les teves expectatives o que hagis comès una fallada i algú t'ho digui no vol dir que el món vagi en contra teu. Res no és personal. Tot forma part del que ets, el que és bo i el que és dolent, i així està bé.
5. Practica l'altruisme
Treure't el focus de sobre i treballar per i per als altres t'ajuda a guanyar humilitat i rebaixar l'ego. Fes-ho des de l'anonimat i cada setmana dedica temps a fer alguna cosa per l'altre, sigui un amic o en una obra benèfica.
Estimar-te pel que realment ets i no per la imatge que projectes t'ajudarà a eliminar l'ego. A més, els 5 passos anteriors són el millor antídot contra la baixa autoestima i el narcisisme. Trenca amb les cuirasses i guanya en amor propi.
* Àngel Rull, psicòleg
