La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
La jubilació als 65 anys ja no és automàtica: el dret a rebre una pensió depèn dels anys cotitzats i de la data de sol·licitud
Cada any, moltes persones es sorprenen en descobrir que la Seguretat Social pot denegar la pensió de jubilació tot i haver treballat i cotitzat durant dècades. La confusió prové del fet que complir 65 anys ja no garanteix automàticament el dret a retirar-se: cal complir també uns mínims de cotització establerts per llei.
Segons l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la concessió de la jubilació depèn de la combinació entre l’edat i els anys cotitzats, i aquests paràmetres varien cada any. No arribar al mínim requerit pot ser motiu de denegació de la pensió, fins i tot si s’ha cotitzat durant més de trenta anys.
L’edat de jubilació el 2025
La idea general que “als 65 anys toca jubilar-se” ja no és certa. L’edat legal de jubilació augmenta progressivament segons la reforma de les pensions.
- El 2025, es poden jubilar als 65 anys les persones que hagin cotitzat com a mínim 38 anys i 3 mesos.
- En canvi, qui no arribi a aquest temps haurà d’esperar fins als 66 anys i 8 mesos.
Això vol dir que, per exemple, una persona amb 36 anys i 5 mesos cotitzats no pot jubilar-se encara als 65.
Requisits bàsics per accedir a la pensió
Per optar a una pelsió contributiva, ja sigui ordinària o anticipada, cal complir tres condicions simultànies:
- Haver arribat a l’edat legal de jubilació que correspongui.
- Haver cotitzat un mínim de 15 anys al llarg de la vida laboral.
- Haver treballat almenys 2 anys dins dels 15 anteriors a la sol·licitud.
Si algun d’aquests punts falla —especialment el tercer, molt habitual en persones que van deixar de treballar anys abans de jubilar-se—, la Seguretat Social pot rebutjar la sol·licitud.
Què fer si la pensió és denegada
En cas de rebuig, es recomana revisar l’informe de vida laboral i el certificat de cotitzacions per detectar possibles errors o períodes no comptabilitzats. Si es troba alguna discrepància, el ciutadà pot presentar una reclamació prèvia davant l’INSS i, si cal, recórrer per via judicial.
Planificar per evitar sorpreses
Els experts insisteixen que és essencial planificar la jubilació amb temps. Fer servir el simulador oficial de la Seguretat Social i estar al dia de les modificacions legislatives pot evitar situacions inesperades.
En definitiva, no n’hi ha prou amb complir anys: cal complir els requisits de cotització per assegurar-se una jubilació sense entrebancs.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar