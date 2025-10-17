Un advocat alerta de l'augment d'acomiadaments i explica quins son els millors consells per afrontar la situació
L’any 2024 es van formalitzar més de dos milions d’acomiadaments, una dada que Lorente considera preocupant i en ascens
Cada cop més treballadors de les comarques gironines i de tot Catalunya temen perdre la feina. Tot i que les xifres d’atur mostren una lleugera millora respecte als anys anteriors, els acomiadaments continuen augmentant, segons alerta l’advocat laboralista Juanma Lorente, que ha obert debat a les xarxes socials amb un missatge clar: “Enguany t’acomiadaran”.
L’any 2024 es van formalitzar més de dos milions d’acomiadaments, una dada que Lorente considera preocupant i en ascens. “No es tracta d’espantar ningú, sinó d’estar preparats”, afirma el lletrat, que comparteix una sèrie de recomanacions per protegir els drets laborals des del primer moment.
Entre els consells més importants, Lorente destaca:
- Gravar la conversa amb l’empresa durant l’acomiadament. És legal sempre que el treballador hi participi i pot resultar una prova clau davant d’un jutge.
- Signar la carta amb la frase “no conforme”, per evitar que la signatura pugui interpretar-se com una baixa voluntària i es perdi el dret a indemnització o a prestació d’atur.
- Recordar que el termini per presentar una demanda és de 20 dies hàbils des de la notificació de l’acomiadament, de manera que és fonamental buscar assessorament jurídic amb rapidesa.
Finalment, l’advocat recomana no esborrar correus electrònics ni xats de feina, ja que poden servir com a prova en cas de litigi. Lorente subratlla que “molts treballadors arriben al despatx amb el termini a punt de vèncer, i això pot complicar molt la defensa dels seus drets”.
