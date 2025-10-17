Compte amb l'estafa virtual de la DGT: no són ells!
T'expliquem quina és i com actuar
Rubén Burillo
La tecnologia dona l'oportunitat de fer gestions i tràmits des de qualsevol aparell electrònic, tauleta, mòbil o ordinador. Així doncs, també és molt senzill que ens estafin. Cada vegada hi ha més ciberestafes i el problema és que poden ser difícils de detectar. En aquest cas et venim a explicar una de les últimes que impliquen la DGT.
Com puc saber si tinc una multa de trànsit pendent?
El primer que has de saber és si tens una sanció, perquè la DGT les sol notificar per cartes, però pot ser que no sàpigues si hi ha alguna multa al teu nom a la base de dades. La Direcció General de Trànsit té 4 maneres per avisar que tens una infracció. A més, totes les notificacions de multes es publiquen a través del TESTRA (Tauló Edictal de Sancions de Trànsit de la DGT) i es donen per comunicades encara que no arribin al teu domicili. Aquests són els 4 procediments per saber si tens una multa de trànsit:
- A través del TRESTRA: Si introdueixes als quadres de cerca la matrícula de cerca i el teu DNI en aquest lloc web de la DGT, pots consultar les multes. Punxant on posa accés al servei sense certificat. A la web del TRESTRA, podràs accedir a les notificacions de procediments sancionadors de la DGT, serveis de trànsit de Catalunya i País Basc i de més de 900 ajuntaments.
- A través del correu electrònic o un SMS del DEV: Si us doneu d'alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV), un servei voluntari i gratuït per a tots els ciutadans, podeu rebre al vostre correu o en missatge SMS qualsevol notificació de multes, comunicacions de la DGT i altres administracions amb competències sancionadores en matèria de trànsit. El DEV substitueix l'adreça del vostre domicili per una de correu electrònic, per la qual cosa si us doneu d'alta rebreu les notificacions en paper.
- A través de l'app miDGT: Amb aquesta aplicació de la Direcció General de Trànsit que es va posar a disposició dels conductors el març del 2020, pots consultar el teu carnet de conduir, el permís de circulació, i hi ha un apartat que s'anomena les meves multes. Aquí pots consultar les que tinguis pendent i fins i tot pagar-les.
- De forma presencial: Pots assabentar-te de si t'han posat una multa de la DGT a qualsevol oficina de Trànsit. Per això hauràs de demanar cita trucant al 060, a través del web de la DGT o a l'aplicació miDGT.
Com puc pagar una multa?
Tens diverses maneres per pagar una sanció imposada per la Direcció General de Trànsit. Si saldes la multa 20 dies naturals des de la notificació, tens el descompte del 50% (pagament voluntari). Si la pagues del dia 21 al 45, has d'abonar l'import complet (sense descompte), i a partir del dia 46, poden iniciar el procés de constrenyiment amb recàrrecs i inclús embargs. És així com pots pagar una multa de la DGT:
- Pagament en línia des de la seu de la DGT: A la pàgina web de la DGT, has de seleccionar ‘Pagar multa’. Aquí introdueixes el número d'expedient que ve a la notificació, i pagues amb targeta de degut o crèdit. A més, no necessites el certificat digital.
- Pagament per telèfon (060): Heu de trucar al 060, que és el número d'atenció de la DGT. Podràs pagar la multa amb targeta seguint les instruccions de l'operador o del sistema automàtic.
- Pagament en entitats bancàries: També podeu saldar la multa en una oficina d'un banc col·laborador amb la DGT, com ara Santander, BBVA, CaixaBank… Porteu la carta de la multa i la identificació del número d'expedient. Quan pagues la infracció, recorda't de guardar el justificant.
- Pagament a oficines de Trànsit: A qualsevol Prefectura de Trànsit, pots pagar presencialment la multa, però has de tenir cita. Per això entra a la DGT i demana cita per pagar la sanció.
Això és el que diu la DGT sobre la nova estafa
L'organisme que s'encarrega de l'execució de la política viària demana parar molta atenció si t'arriba una suposada sanció per correu electrònic o per SMS, ja que es tractarà d'un cas de pesca (una estafa en línia per aconseguir les teves dades o els teus diners). La millor recomanació que dona la Direcció General de Trànsit és que evitis obrir aquests correus o missatges, i per descomptat no punxis a l'enllaç, ni emplenis o donis cap dada personal.
La DGT ha advertit que continuen rebent molts avisos de pesca. Un individu pretén suplantar la identitat de l'organisme, i contacta amb tu a través del correu electrònic o per un SMS. Això és un frau i la DGT recorda que no notifica mai les sancions a través de correu electrònic o SMS.
