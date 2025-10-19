La comarca de Catalunya on gaudir del silenci de la tardor: ideal per collir bolets i amb una de les majors densitats d’espais naturals
La tardor desperta les ganes de passejar pels boscos i fondre’s amb la natura amb la recompensa final d’emportar-se uns quants bolets a casa
Andrea De Los Santos
Hi ha racons al Pirineu català que fan olor de pi, pedra humida i aire pur. Aquests indrets permeten gaudir del silenci de la natura, on només se senten els animals i el cruixir de les branques. No hi ha presses ni sorolls, només el vent acariciant el rostre. Són llocs que conviden a connectar amb la natura més autèntica i a viure un tardor inoblidable.
Els boscos catalans desprenen una màgia especial quan la pluja i la rosada del matí omplen de vida el paisatge. És llavors quan comença la temporada de bolets, un ritual tradicional que combina respecte i amor per la natura. Més enllà de la recol·lecció, l’entorn convida a recórrer rutes de muntanya, contemplar els colors del bosc o gaudir, al capvespre, d’un àpat amb el que s’ha collit.
Dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, la natura es compon de pins, avets i faigs. És al Coll de l’Escriga, a Gisclareny (Berguedà), on es troba l’escenari perfecte per a aquestes pràctiques. L’ambient humit deixa veure rovellons, ceps, rossinyols i fredolics, les espècies més preuades pels boletaires catalans. Tot i així, no és un bosc fàcil: només els més experimentats aconsegueixen una bona collita.
El Coll de l’Escriga no destaca només per la seva abundància, sinó per la seva altitud, orientació i diversitat forestal, que creen un microclima perfecte. A la tardor, el lloc es converteix en un santuari natural, on experts i aficionats tornen cada any amb les seves cistelles de vímet per repetir un gest ancestral que combina ciència, instint i tradició.
Mentrestant, la Generalitat de Catalunya i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) recorden la importància de recol·lectar de manera responsable: tallar els bolets amb ganivet, no remoure la terra, evitar recollir exemplars petits i utilitzar cistells que permetin escampar les espores.
Per arribar-hi, des de Barcelona cal agafar la C-16 fins a Bagà, i des d’allà la BV-4024 cap al Coll de Pal. La resta, simplement, és disfrutar del bosc i del silenci.
