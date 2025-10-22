Canvi important en Bizum: la UE obliga els bancs a modificar la forma de fer els pagaments
Es crearà una nova eina de verificació del beneficiari, que permetrà confirmar el nom del destinatari abans d’executar l’enviament dels diners
Xavi Espinosa
Els bizums o transferències instantànies s’han convertit en la manera més fàcil i habitual d’enviar diners als teus coneguts. Sopars, entrades o qualsevol tipus de pagament col·lectiu es poden dividir mitjançant bizums per saldar deutes entre persones. És una eina ràpida i senzilla d’utilitzar, a través del teu banc de confiança.
L’auge de Bizum, juntament amb PayPal, Revolut o Wise, ha portat la Unió Europea a prendre mesures per garantir la seguretat dels usuaris. A partir d’ara, hi haurà canvis per evitar estafes. Aquesta decisió, adoptada pel Parlament Europeu, deriva d’una mesura aprovada el 2024 que modificava diverses normes prèvies: el Reglament (UE) n.º 260/2012 (creació de la zona SEPA), el Reglament (UE) 2021/1230 (igualació dels costos dels pagaments transfronterers i nacionals), la Directiva 98/26/CE (seguretat jurídica dels sistemes de pagament) i la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2, regulació dels serveis de pagament electrònic).
Pagaments més àgils, segurs i accessibles
Amb aquests canvis, la UE busca un sistema de pagaments més àgil, segur i accessible per a ciutadans i empreses europees. El reglament preveu tres fases d’aplicació, sent la primera la que va entrar en vigor el 9 de gener de 2025. Aquesta etapa es centra en reforçar la seguretat de les operacions i assegurar que les transferències instantànies no tinguin un cost superior al de les transferències tradicionals.
D’aquesta manera, els pagaments immediats es converteixen en un servei bàsic i universal dins la zona euro, facilitant la disponibilitat de fons en segons i promovent una major integració del mercat financer europeu.
Ara cal verificar
També es vol garantir que les transferències instantànies estiguin disponibles per a tots els ciutadans europeus, amb les mateixes condicions, seguretat i cost que una transferència ordinària.
Amb aquesta nova normativa, la UE obliga els bancs i plataformes de transferències instantànies a aplicar uns passos de verificació abans de prémer el botó d’enviar. Així es podrà “explotar tot el potencial dels pagaments instantanis per incrementar l’autonomia financera europea, modernitzar els pagaments i promoure la innovació”, segons el text oficial.
Per als usuaris, la manera tradicional de fer transferències instantànies canviarà molt poc. Tota l’actualització important es farà en l’últim pas i serà responsabilitat del proveïdor, com Bizum, Revolut o PayPal:
- Coincidència total: si el nom i l’IBAN coincideixen completament, la transferència es processarà sense problemes.
- Coincidència parcial: en casos amb petites diferències, com nom abreujat, accent absent o lletra canviada, el sistema mostrarà una alerta i l’usuari decidirà si continua sota la seva responsabilitat. Abans d’aquest canvi, si el client s’equivocava en introduir les dades, la responsabilitat recaïa íntegrament en ell.
- Sense coincidències: si la plataforma detecta que no coincideix res, el banc advertirà que les dades no són correctes i alertarà del possible risc de frau. Per motius de privadesa, no es mostrarà el nom real del titular del compte destinatari.
