L'expert en salut té la resposta: sucre blanc o morè?
Són nocius o algun dels dos se'n salva?
Luis Miguel Mora
Sempre hi ha hagut el dubte de si el sucre blanc i el morè són saludables. Des de fa temps, el blanc s'ha considerat nociu per a molts. Però el morè semblava ser considerat bo i ara sembla que això no és així. Opcions per endolcir les postres n'hi ha diverses, però quina és la realitat sobre el sucre? Miguel Assal, tècnic d'emergències, ens ho explica.
L'etern debat sobre si el sucre morè és més sa que el blanc s'ha tornat a obrir. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, el sanitari Miguel Assal va deixar una conclusió clara: "cap dels dos és saludable".
L'expert explica que el sucre morè que es ven habitualment no és més saludable que el sucre blanc refinat al qual se li afegeix melassa, cosa que li dona el seu color característic. Per demostrar-ho, va fer una senzilla prova: en rentar aquest sucre amb aigua, el to fosc desapareix i queda blanc.
Què passa amb el sucre morè "bio"?
El tècnic també va voler comprovar si el mateix efecte passava amb un sucre morè etiquetat com a 'bio'. En aquest cas, el resultat és diferent, perquè encara que va intentar aclarir-lo amb aigua, el color es va mantenir més temps. Tot i això, el 'bio' no va acabar de convèncer-lo.
Amb aquesta senzilla comprovació, Assal demostrava que el consum de sucre, sigui blanc, morè o ecològic, no aporta beneficis per a la salut i s'ha de limitar el màxim possible.
Un consum que preocupa l'OMS
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la ingesta de sucres lliures no superi el 10% de la ingesta calòrica diària, i que l'ideal seria reduir-la al 5%. A Espanya, el consum mitjà continua estant per sobre d'aquestes recomanacions, especialment entre els més joves, cosa que preocupa nutricionistes i metges.
Miguel Assal recorda que l'important no és quin tipus de sucre s'escull, sinó reduir-ne la presència a la dieta diària i apostar per alternatives més saludables.
