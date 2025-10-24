Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’extinció del condomini: què és, avantatges i inconvenients

Sol haver-hi un testament al mig

Conflicte per un habitatge després d'una mort o separació?

Conflicte per un habitatge després d'una mort o separació? / Getty Images

Eva Remolina - AMIC

El condomini és la situació jurídica en què dues o més persones comparteixen la propietat d’un bé —normalment un immoble— sense que el bé estigui físicament dividit. Això vol dir que tots els copropietaris tenen una quota o percentatge de titularitat sobre el conjunt del bé, però no una part concreta d’aquest.

Aquesta situació és molt habitual després d’una herència (quan diversos hereus passen a ser propietaris del mateix habitatge) o després d’una separació o divorci, quan els exconvivents continuen essent copropietaris d’un immoble.

L’extinció del condomini és l’acte jurídic mitjançant el qual els copropietaris decideixen posar fi a aquesta situació de copropietat. En altres paraules, es reparteixen el bé o el seu valor econòmic, de manera que cadascun d’ells passa a tenir la plena propietat d’una part concreta o bé rep una compensació econòmica.

La manera més comuna d’extingir el condomini és quan un dels copropietaris adquireix la part de l’altre (o dels altres) i passa a ser l’únic propietari de l’immoble. També pot succeir mitjançant la venda de l’habitatge i el repartiment del preu segons el percentatge de titularitat.

Avantatges de l’extinció del condomini

  1. Senzillesa jurídica i econòmica: És una operació relativament simple, especialment si hi ha acord entre les parts.
  2. Tributació favorable: L’extinció del condomini no tributa com una compravenda, sinó com una transmissió patrimonial no onerosa, i sovint té avantatges fiscals (per exemple, en l’Impost de Transmissions Patrimonials).
  3. Elimina conflictes: Posar fi a la copropietat evita desacords sobre l’ús, manteniment o venda del bé.
  4. Facilita la gestió del patrimoni: Un únic propietari pot decidir lliurement sobre el bé, sense necessitat del consentiment d’altres.

Inconvenients de l’extinció del condomini

  1. Necessitat d’acord entre els copropietaris: Si alguna de les parts no vol extingir el condomini o no accepta les condicions econòmiques, cal recórrer a vies judicials.
  2. Costos associats: Tot i que és més econòmic que una compravenda, hi ha despeses de notaria, registre i impostos.
  3. Possible pèrdua patrimonial: Si un copropietari ven la seva part a un preu inferior al valor de mercat per tancar el conflicte, pot sortir-ne perjudicat.
  4. Implicacions fiscals futures: Encara que sigui avantatjós fiscalment, pot afectar la tributació de futures transmissions del bé.

