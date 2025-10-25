Conduir amb 17 anys serà possible: aquestes són les condicions aprovades per la UE
La UE aprova una mesura molt demanada pels sectors més joves de la societat
David Cruz
Ja és oficial: el Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana una nova normativa sobre el permís de conduir que permetrà als joves de 17 anys obtenir el carnet de tipus B, sempre que circulin acompanyats per un conductor amb experiència fins que compleixin els 18.
Es tracta d’una mesura que s’haurà d’incorporar a les legislacions nacionals en un termini màxim de tres anys i que té com a objectiu harmonitzar les normes de circulació a la Unió Europea, adaptant-les a les noves necessitats.
L’acord, assolit entre el Consell i el Parlament Europeu, també introdueix canvis en altres categories:
- Els joves de 18 anys podran obtenir el carnet per conduir camions (categoria C).
- Les persones de 21 anys podran obtenir-lo per conduir autobusos (categoria D), sempre que disposin del corresponent certificat de competència professional.
Una altra novetat molt reclamada és la retirada del carnet de conduir per infraccions greus, com conduir sota els efectes de l’alcohol o de les drogues, o causar un accident mortal. A partir d’ara, aquesta retirada tindrà validesa a tots els països de la UE.
Pel que fa als exàmens de conduir, també s’actualitzaran i inclouran formació sobre els angles morts, els sistemes d’assistència al conductor, l’obertura segura de portes i els riscos de l’ús del telèfon mòbil al volant.
Aquesta sèrie de canvis ha estat rebuda amb entusiasme pels conductors més joves, aquells que encara no poden obtenir el permís de conduir. A més, la Unió Europea avança cap a un carnet digital accessible des del mòbil, amb l’opció de mantenir el format físic si així es desitja. A Espanya, aquest permís digital ja està implantat a través de l’aplicació MiDGT.
