Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys

L’organisme recorda que cal complir uns requisits mínims de cotització per accedir a la pensió contributiva

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys / Drazen Zigic

Bruna Segura

Girona

Moltes persones esperen amb ganes arribar als 65 anys per poder jubilar-se i començar una nova etapa. Tanmateix, aquesta edat no garanteix automàticament el dret a la jubilació completa. La Seguretat Social ha recordat que, a més de l’edat, cal complir uns mínims d’anys cotitzats per poder accedir a la pensió contributiva.

Per a l’any 2025, l’organisme estableix que per jubilar-se als 65 anys cal haver cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Si no s’arriba a aquest període, s’haurà d’esperar fins als 66 anys i 8 mesos per obtenir la pensió ordinària. Això vol dir que un treballador amb, per exemple, 36 anys i 5 mesos cotitzats, no podrà jubilar-se als 65 anys.

Els tres requisits essencials per jubilar-se

Segons la Seguretat Social, per accedir a la jubilació contributiva cal complir tres condicions bàsiques:

  1. Tenir l’edat legal de jubilació segons els anys cotitzats.
  2. Haver treballat i cotitzat com a mínim 15 anys al llarg de la vida laboral.
  3. Haver cotitzat almenys 2 anys dins dels últims 15 abans de presentar la sol·licitud.

Si es falla en algun d’aquests punts, la Seguretat Social pot denegar la jubilació ordinària, obligant la persona treballadora a esperar fins a l’edat corresponent per poder rebre la pensió.

Des del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social recorden que comprovar la vida laboral i les cotitzacions abans de sol·licitar la jubilació pot evitar retards i denegacions innecessàries, especialment entre els treballadors i treballadores de Catalunya que s’apropen a aquesta etapa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
  2. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  3. Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
  4. Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
  5. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  6. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  7. Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
  8. Ryanair estrena la nova ruta que connecta Girona amb Bucarest

Vídeo | Repte viral: un professor gironí toca Berghain de Rosalía a la primera

Vídeo | Repte viral: un professor gironí toca Berghain de Rosalía a la primera

Una cercavila d'escoles per animar els carrers de Girona de bon matí

Una cercavila d'escoles per animar els carrers de Girona de bon matí

Les fotos de la cercavila d'escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona

Les fotos de la cercavila d'escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys

No només són boníssimes: Aquestes son les propietats de la castanya, que la consoliden com a superaliment

No només són boníssimes: Aquestes son les propietats de la castanya, que la consoliden com a superaliment

Ho has de saber: Aquest pot ser el perillós motiu pel qual et vibra el volant del cotxe

Ho has de saber: Aquest pot ser el perillós motiu pel qual et vibra el volant del cotxe

Nous envasos: Brussel·les aposta per substituir el plàstic per fongs

Nous envasos: Brussel·les aposta per substituir el plàstic per fongs

La CUP s'oposa "frontalment" a la perllongació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret

La CUP s'oposa "frontalment" a la perllongació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret
Tracking Pixel Contents