Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys
L’organisme recorda que cal complir uns requisits mínims de cotització per accedir a la pensió contributiva
Moltes persones esperen amb ganes arribar als 65 anys per poder jubilar-se i començar una nova etapa. Tanmateix, aquesta edat no garanteix automàticament el dret a la jubilació completa. La Seguretat Social ha recordat que, a més de l’edat, cal complir uns mínims d’anys cotitzats per poder accedir a la pensió contributiva.
Per a l’any 2025, l’organisme estableix que per jubilar-se als 65 anys cal haver cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Si no s’arriba a aquest període, s’haurà d’esperar fins als 66 anys i 8 mesos per obtenir la pensió ordinària. Això vol dir que un treballador amb, per exemple, 36 anys i 5 mesos cotitzats, no podrà jubilar-se als 65 anys.
Els tres requisits essencials per jubilar-se
Segons la Seguretat Social, per accedir a la jubilació contributiva cal complir tres condicions bàsiques:
- Tenir l’edat legal de jubilació segons els anys cotitzats.
- Haver treballat i cotitzat com a mínim 15 anys al llarg de la vida laboral.
- Haver cotitzat almenys 2 anys dins dels últims 15 abans de presentar la sol·licitud.
Si es falla en algun d’aquests punts, la Seguretat Social pot denegar la jubilació ordinària, obligant la persona treballadora a esperar fins a l’edat corresponent per poder rebre la pensió.
Des del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social recorden que comprovar la vida laboral i les cotitzacions abans de sol·licitar la jubilació pot evitar retards i denegacions innecessàries, especialment entre els treballadors i treballadores de Catalunya que s’apropen a aquesta etapa.
