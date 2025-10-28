Quant cobra un decorador o decoradora d’interiors a Catalunya? Salari mitjà a 2025
El salari mitjà d’aquests professionals se situa al voltant dels 32.000 euros anuals, tot i que pot variar segons l’experiència i el tipus de projecte
Els decoradors i decoradores d’interiors tenen com a missió crear espais únics, funcionals i adaptats a les necessitats del client, tant en habitatges particulars com en oficines o locals comercials. A Catalunya, com a la resta de l’Estat, aquesta professió està guanyant cada vegada més pes dins del sector del disseny i la construcció.
Sou mitjà i factors que l’influeixen
El sou mitjà d’un decorador d’interiors se situa al voltant dels 32.000 euros bruts anuals, és a dir, uns 1.700 euros nets mensuals. Tanmateix, la xifra pot variar notablement en funció de l’experiència, la ciutat on es treballa i el tipus de client.
Els professionals novells solen començar amb sous més baixos, mentre que els decoradors consolidats o amb estudis propis poden arribar a superar els 70.000 euros anuals, especialment si participen en projectes de gran envergadura o tenen reconeixement dins del sector.
Treball per compte propi o aliè
Una bona part dels decoradors treballa com a autònoms o des de petits estudis, amb ingressos que oscil·len entre els 26.000 i 33.000 euros anuals de mitjana. En canvi, aquells que treballen per compte d’una empresa poden tenir una nòmina més estable, encara que sovint amb menys marge de beneficis per projecte.
Formació i sortides professionals
Per exercir com a decorador o decoradora d’interiors, la via més habitual és cursar el Grau en Disseny d’Interiors, tot i que també són vàlides altres titulacions com Arquitectura, Belles Arts o Formació Professional en Disseny i Decoració.
En definitiva, el disseny d’interiors és una professió creativa, dinàmica i amb projecció, especialment a les comarques gironines i a les grans ciutats catalanes, on la demanda d’espais personalitzats i sostenibles és cada cop més alta.
