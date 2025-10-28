Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: "Aquest simple paper et pot estalviar milers d'euros"
L'inversor ha compartit un nou consell per a totes les persones que vulguin comprar un pis
La situació del mercat immobiliari català és cada cop més complicada: els preus elevats i la manca d’habitatge assequible han convertit la compra d’un pis en un repte per a moltes famílies. En aquest context, l’expert immobiliari Sergio Gutiérrez, conegut a les xarxes com @sergioexcellencecircle, ha compartit un consell essencial per a tothom que vulgui comprar una vivenda.
Segons Gutiérrez, hi ha un document que pot evitar despeses inesperades després de la compra: el certificat de la comunitat de propietaris. Aquest document acredita que el pis no té deutes pendents amb la comunitat, com poden ser quotes impagades o derrames.
L’expert adverteix que aquest certificat només és vàlid durant set dies des de la seva emissió. “Mai compris un pis sense ell, i assegura’t que no tingui més d’una setmana, perquè si no, pots acabar pagant els deutes de l’antic propietari”, explica.
A més, Gutiérrez recomana revisar la data de signatura abans de formalitzar la compra davant de notari o entitat bancària, ja que un certificat caducat pot ser rebutjat i fins i tot deixar-te sense cobertura legal.
Amb aquest consell, l’assessor recorda que una simple comprovació administrativa pot suposar un gran estalvi i evitar problemes legals en futures transaccions immobiliàries a les comarques gironines i a tot Catalunya.
