Compte: Aquest és l’error que cometen milers de famílies catalanes en heretar (i que pot costar milers d’euros)
Segons els experts, la planificació és clau per evitar sancions i maldecaps
Els especialistes en dret successori alerten que milers de famílies a Catalunya podrien perdre part de la seva herència per un simple descuit administratiu. I és que, segons els experts, la planificació és clau per evitar sancions i maldecaps.
“El primer error és no tenir testament. Si una persona mor sense ell, és la llei qui decideix com es reparteix el patrimoni, i potser no s’ajusta a la seva situació personal”, explica l’advocat David Jiménez, expert en dret civil.
Un altre dels errors més comuns és desconèixer l’existència de l’impost de successions i donacions, que a Catalunya s’ha de liquidar en un termini màxim de sis mesos des de la defunció. “Hi ha sis mesos per tramitar-lo i cinc més per sol·licitar una pròrroga, si cal”, recorda l’advocat Manuel Hernández. No fer-ho a temps pot comportar recàrrecs, sancions i fins i tot posar en risc part de l’herència.
Segons el lletrat Iñaki Berredo, també és freqüent creure que totes les herències s’han de repartir “a parts iguals”. “La llei permet que el patrimoni no es divideixi estrictament en terços; es poden assignar béns diferents als hereus mentre es respectin els mínims legals”, aclareix.
Pel que fa a les donacions en vida, els advocats recomanen estudiar bé el cas abans de decidir, ja que, a Catalunya, en moltes situacions resulta més avantatjosa la transmissió després del decés. L’Impost de Successions català contempla reduccions de fins al 99% per a familiars directes, especialment cònjuges i fills.
Finalment, els experts insisteixen en vigilar amb les anomenades “herències enverinades”, aquelles que amaguen deutes o càrregues desconegudes. En aquests casos, recomanen acceptar l’herència a benefici d’inventari, una figura prevista al Codi Civil de Catalunya que permet protegir el patrimoni propi davant possibles deutes del difunt.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»