No paguis de més: el truc per pagar la meitat al supermercat
La vida s'ha encarit per l'augment de preus al supermercat
Els preus dels productes bàsics continuen pujant i cada vegada costa més omplir la cistella de la compra sense deixar-se una fortuna. A Catalunya, on el cost de la vida s’ha disparat en els darrers anys, moltes famílies busquen noves maneres d’estalviar en el supermercat.
Segons dades recents, fer la compra és avui un 33,9% més car que fa cinc anys, un increment que s’explica per la pandèmia, la sequera i la guerra d’Ucraïna. Davant d’aquesta situació, diversos supermercats catalans han començat a aplicar una estratègia coneguda com a ‘downtrading’, que permet comprar productes a meitat de preu.
Aquest mètode consisteix a rebaixar els aliments propers a la data de caducitat amb etiquetes visibles com “Oferta especial” o “Consum preferent proper”. Així, els consumidors poden adquirir productes frescos i de qualitat a preus molt més baixos, mentre els establiments eviten el malbaratament alimentari.
A més, els descomptes més grans es concentren a les últimes hores del dia, sobretot els dissabtes a la tarda, ja que molts supermercats tanquen diumenge i prefereixen buidar estoc abans del cap de setmana.
A ciutats com Girona, Barcelona i Lleida, cadenes locals i grans superfícies com Bonpreu, Caprabo o Carrefour ja utilitzen aquest sistema per oferir descomptes del 30% al 50%. Per tant, fer la compra al vespre pot ser la millor manera de reduir la despesa setmanal sense renunciar a productes frescos.
