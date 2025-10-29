Tens balcó a casa? Podria estar en perill sense que ho sàpigues per aquest motiu, segons aquest expert en arquitectura
L’expert adverteix que instal·lar aparells d’aire condicionat pot posar en risc estructures antigues, especialment a Barcelona i altres ciutats catalanes
L’arquitecte català Josep Maria Boronat, president de l’Associació d’Arquitectes per la Defensa i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), ha llançat una advertència rellevant: molts balcons de Catalunya podrien no estar preparats per suportar el pes ni les vibracions dels aparells d’aire condicionat que s’hi instal·len sovint.
Segons explica, aquesta pràctica, molt comuna sobretot a Barcelona i altres nuclis urbans amb edificis històrics, pot comportar danys estructurals greus. “A més de vibrar constantment, aquests aparells condensen aigua, generen calor i fred i poden acabar degradant la façana”, apunta Boronat.
L’arquitecte, que ha analitzat conjuntament amb el seu col·lega Almar Bretos l’evolució dels balcons barcelonins, recorda que aquests elements formen part del patrimoni urbanístic i cultural català. Des de les solanes de fusta barroques fins als balcons modernistes, són un reflex de la història i de l’evolució tècnica del país.
Boronat demana que les actuacions modernes respectin els sistemes constructius originals, com el mecanisme de drenatge propi dels balcons: una lleugera pendent que condueix l’aigua cap a l’exterior a través d’un goteró. Alterar aquesta estructura amb instal·lacions pesades pot trencar l’equilibri i provocar filtracions o esquerdes.
L’arquitecte insisteix especialment que no s’instal·lin màquines d’aire condicionat en balcons antics, ja que podrien no suportar el pes i, en casos extrems, provocar despreniments o fins i tot accidents greus.
Un advertiment que afecta especialment ciutats com Barcelona o Girona, on molts edificis modernistes i patrimonials superen el segle d’antiguitat i utilitzen materials i tècniques que no estaven pensats per a càrregues modernes.
En resum, Boronat apel·la al respecte pel patrimoni arquitectònic i a la responsabilitat ciutadana, recordant que “el balcó no és només un espai decoratiu, sinó un element estructural que cal cuidar i conservar amb criteri tècnic”.
