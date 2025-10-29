T'interessa: El truc científic més simple per mantenir els peus calents en ple hivern
La ciència ho té clar: com t'has d'abrigar mans i peus per evitar el fred
Amb l’arribada del fred a les comarques gironines i a tot Catalunya, moltes persones busquen maneres efectives de mantenir els peus calents durant l’hivern. Segons la ciència, la clau no és tant abrigar-se amb roba molt gruixuda, sinó entendre com el cos gestiona la calor i aplicar alguns trucs senzills.
Quan la temperatura baixa, el cos humà redirigeix la sang cap als òrgans vitals com el cor o els pulmons, deixant les extremitats —mans i peus— amb menys circulació. Per això són les primeres parts que s’enfredoreixen.
Els especialistes aconsellen vestir-se amb diverses capes fines superposades, ja que retenen millor l’escalfor que una sola peça gruixuda. També recorden que el cap és una via important de pèrdua de calor, de manera que cobrir-lo adequadament ajuda a mantenir una temperatura corporal estable.
A casa, anar descalç és un error habitual, fins i tot si hi ha calefacció. El sòl és sempre més fred que l’aire, i el contacte directe amb ell refreda ràpidament els peus. Una solució pràctica és utilitzar calçat còmode, mitjons tèrmics o elevar lleugerament els peus del terra quan estem asseguts.
Pel que fa als materials, els experts recomanen teixits naturals com la llana o fibres tèrmiques, que aïllen millor del fred. En canvi, el cotó no és gaire recomanable a l’hivern, ja que reté la humitat i redueix la sensació de calor.
En definitiva, petits gestos i eleccions intel·ligents poden marcar la diferència entre passar fred o mantenir-se calent en els mesos més durs de l’hivern català.
