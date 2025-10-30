Els 5 cereals més saludables per comprar al supermercat, segons l’OCU
L’Organització de Consumidors i Usuaris destaca cinc opcions amb menys sucre i millor perfil nutricional dins l’àmplia oferta de cereals d’esmorzar disponibles
Els cereals d’esmorzar continuen sent una de les opcions més populars a moltes llars catalanes, especialment entre els més joves. Tot i això, no tots els cereals industrials són saludables, ja que molts contenen nivells elevats de sucre i ingredients processats. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat una classificació amb els cinc cereals més recomanables que es poden trobar als supermercats.
Segons l’informe, els copos de blat de moro de Consum encapçalen la llista. Destaquen per tenir menys sucre que la majoria de cereals similars i per ser una opció econòmica en tractar-se d’una marca pròpia.
En segon lloc, l’OCU recomana els Cheerios de civada de Nestlé, que ofereixen més fibra que altres cereals i mantenen un bon equilibri entre greixos i sucres.
També hi apareixen els Bio Blé Soufflé Caramélisé de Carrefour, elaborats sense ingredients artificials i sota el segell ecològic “BIO”, tot i que presenten un contingut de sucre més alt que altres opcions.
De manera sorprenent, l’organització inclou entre les opcions més saludables els pètals de xocolata Eliges, que, malgrat el seu sabor dolç, contenen menys sucre que altres cereals de xocolata del mercat.
Finalment, completen el rànquing els Rice Krispies de Kellogg’s, considerats un clàssic lleuger i una alternativa més equilibrada que molts cereals convencionals.
Tot i aquestes recomanacions, l’OCU recorda que cap cereal industrial és completament lliure de sucres ni additius, i que la clau és triar les opcions amb menys ingredients processats i consumir-los amb moderació dins d’una alimentació equilibrada.
